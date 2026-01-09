ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе из расположения клуба украинского защитника Ярослава Кисилия. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Ярослав продолжит карьеру в ФК Кудровка, куда перебрался на правах арендного соглашения, рассчитанного до завершения нынешнего сезона УПЛ.

В первой части нынешнего сезона Ярослав был игроком ротации «фиолетовых». Кисель дважды выходил на поле в матчах Кубка Украины и сыграл 4 минуты в УПЛ.