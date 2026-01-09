Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 12:03 |
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ

Ярослав Кисиль будет выступать за «Кудровку»

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ
ФК ЛНЗ. Ярослав Кисиль

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе из расположения клуба украинского защитника Ярослава Кисилия. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Ярослав продолжит карьеру в ФК Кудровка, куда перебрался на правах арендного соглашения, рассчитанного до завершения нынешнего сезона УПЛ.

В первой части нынешнего сезона Ярослав был игроком ротации «фиолетовых». Кисель дважды выходил на поле в матчах Кубка Украины и сыграл 4 минуты в УПЛ.

Ярослав Кисиль ЛНЗ Черкассы Кудровка аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
