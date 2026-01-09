Украина. Премьер лига09 января 2026, 12:03 |
670
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ
Ярослав Кисиль будет выступать за «Кудровку»
09 января 2026, 12:03 |
670
0
Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе из расположения клуба украинского защитника Ярослава Кисилия. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Ярослав продолжит карьеру в ФК Кудровка, куда перебрался на правах арендного соглашения, рассчитанного до завершения нынешнего сезона УПЛ.
В первой части нынешнего сезона Ярослав был игроком ротации «фиолетовых». Кисель дважды выходил на поле в матчах Кубка Украины и сыграл 4 минуты в УПЛ.
