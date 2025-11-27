Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии» (2:0).
– Считаете ли вы, что сможете вывести команду из этого кризиса, на фоне последних негативных результатов?
– В первую очередь, хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня больше были настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю.
– Попов нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти и первому пропущенному мячу. Разговаривали ли вы с ним, зачем он пошел на столь очевидный фол?
– Знаете, я думаю, правильно будет сказать, что ответственность за эти результаты, за эту игру я возьму на себя. Игроки ошибаются, бывает... Не думаю, что он хотел фолить, просто так получилось.
– Волошин сегодня сыграл на позиции форварда, хотя есть три номинальных форварда в заявке. Как он, по-вашему, проявил себя сегодня?
– Да, это для него немного необычная позиция, но он играл на этой позиции не один раз в прошлом.
– Почти полтора года назад было 6:2 с «Партизаном». Назовите причины, которые привели к такому регрессу команды?
– Я думаю, что сегодня пресс-конференция по игре, а итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого.
Прочитав ответьі главного тренера,
понял, что он видит в игре своей командьі то, что мне, как болельщику, видеть невозможно.
Я один незрячий?
очень удобно !! браво маэстро !!
Хоча по Волошину якраз питання було в точку - чому форварди гріли банку у грі в якій потрібно вигравати?
Это как проклятие, или как баланс своего рода.
Насколько профессионально Динамо функционировало,управлялось при совке, настолько безалаберно, дилетантски, при этих...