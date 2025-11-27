Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 ноября 2025, 22:27 |
7770
20

Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо

Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций

27 ноября 2025, 22:27 |
7770
20 Comments
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии» (2:0).

– Считаете ли вы, что сможете вывести команду из этого кризиса, на фоне последних негативных результатов?

– В первую очередь, хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня больше были настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю.

– Попов нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти и первому пропущенному мячу. Разговаривали ли вы с ним, зачем он пошел на столь очевидный фол?

– Знаете, я думаю, правильно будет сказать, что ответственность за эти результаты, за эту игру я возьму на себя. Игроки ошибаются, бывает... Не думаю, что он хотел фолить, просто так получилось.

– Волошин сегодня сыграл на позиции форварда, хотя есть три номинальных форварда в заявке. Как он, по-вашему, проявил себя сегодня?

– Да, это для него немного необычная позиция, но он играл на этой позиции не один раз в прошлом.

– Почти полтора года назад было 6:2 с «Партизаном». Назовите причины, которые привели к такому регрессу команды?

– Я думаю, что сегодня пресс-конференция по игре, а итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого.

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»
Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота Динамо
Лига конференций Омония - Динамо Омония Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(93)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Футбол | 27 ноября 2025, 22:23 0
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке
Шовковский обратился к Омонии после позорного поражения Динамо в еврокубке

Тренер поздравил команду-соперника

Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Бокс | 26 ноября 2025, 23:27 0
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх

Александр считает, что Энтони Джошуа под силу победить Тайсона Фьюри

Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 27.11.2025, 19:59
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27.11.2025, 06:55
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Главный виновник Суркис. Он больше всех сделал для регресса команды за много много лет. А СаШО оказался слабаком, который не умеет держать удар и не может убрать конфликты в команде. Которые сам же и создал.
Ответить
+26
Павло
Пішовнайух, Кєпка
Ответить
+19
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Я тебе прошу, заради свого доброго імені як гравця - йди геть, це не твоє... 
Ответить
+14
zata
Ничего кроме ємблемьі  не осталось от понятия Динамо Киев.
Прочитав ответьі главного тренера,
понял, что он видит в игре своей командьі то, что мне, как болельщику, видеть невозможно.
Я один незрячий?
Ответить
+10
mb_cdi
Кіпрські Омоновці виявилися сильнішими за Київських ментів!
Ответить
+9
Allen
клоун берет на себя ответсвенность и никогда ее не несет
очень удобно !! браво маэстро !!
Ответить
+8
Istm
Враження, що у мальтійців дивом виграли.
Ответить
+7
Андрій Заліщук
уйобки динамівські
Ответить
+6
Микола Унгурян
Якісь недолугі коментарі та недолуга спроба типу взяти вину на себе
Хоча по Волошину якраз питання було в точку - чому форварди гріли банку у грі в якій потрібно вигравати?
Ответить
+5
Ukraine
Висновки ще передчасно підбивати. Потрібно ще 5 років так
Ответить
+5
mig3131
Сурки вбили Динамо не сьогодні. Потрібно міняти не Суркисів Шовковського чи ще когось а назву клубу, наприклад «Сурківка». Тому що те що є сьогодні ніякого відношення до клубу Динамо Київ не має І хай собі грають зірки Попов…Шапаренко.… Дубінчак…
Ответить
+4
Nikola Tesla
Идиократия: сидит имбицил и не отстреливает что ему гусям в деревне дули крутить. А не тренером быть
Ответить
+4
Перець
Ну вже  прогрес взяв вину за поразку на себе
Ответить
+4
Sukiyaki
Пока Шубкисы не продадут клуб - діла не буде. 
Это как проклятие,  или как баланс своего рода. 
Насколько профессионально Динамо функционировало,управлялось при совке, настолько безалаберно, дилетантски, при этих... 
Ответить
0
_ Moore
СаШо ніколи не скаже, не назове головного винуватця цієї хні. Бо він пов'язаний контрактом та корпоративними правилами.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На таку важливо для вас гру треба було основний перевірений склад виставляти, без експериментів😢 Як би я мав машину часу (читали Герберта Уеллса? І 2 фільми такі дивився), то повернувся б в минуле і повідомив Шовковського, до чого це призведе...Співчуття киянам😢
Ответить
0
LexХХХ
Закидати падлюку біляшами😡
Ответить
0
Ukraine
Черговий невдалий експеремент?
Ответить
-1
Harun Bakircioğlu
В ДК и следующим будет точно такой же тренер как СаШо, заглядывающий в рот Суркисам, а значит пройдет год и игроки перестанут его во что-либо ставить. Один раз Рахмильевич почувствовал опасность и пригласил румына, который при всех его минусах тренер-то с большой буквы. Сейчас на войну можно списывать все, так что кто там из держателей конспектов еще у корыта не был?
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 5
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем