Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал результат матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии» (2:0).

– Считаете ли вы, что сможете вывести команду из этого кризиса, на фоне последних негативных результатов?

– В первую очередь, хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня больше были настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю.

– Попов нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти и первому пропущенному мячу. Разговаривали ли вы с ним, зачем он пошел на столь очевидный фол?

– Знаете, я думаю, правильно будет сказать, что ответственность за эти результаты, за эту игру я возьму на себя. Игроки ошибаются, бывает... Не думаю, что он хотел фолить, просто так получилось.

– Волошин сегодня сыграл на позиции форварда, хотя есть три номинальных форварда в заявке. Как он, по-вашему, проявил себя сегодня?

– Да, это для него немного необычная позиция, но он играл на этой позиции не один раз в прошлом.

– Почти полтора года назад было 6:2 с «Партизаном». Назовите причины, которые привели к такому регрессу команды?

– Я думаю, что сегодня пресс-конференция по игре, а итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого.