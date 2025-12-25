«Ему нужно сбросить вес». Саленко – об игроке Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итог выступлений «бело-синих» в первой части сезона и заглянул в ближайшее будущее, сказав, в частности, и о молодом нападающем Матвее Пономаренко.

– Я давно за ним слежу, – сказал Саленко. – И первое, что скажу, что Матвею нужно немного сбросить вес. А что касается перспектив, то они у этого форварда неплохие. Здесь важно, как его в первой команде будет использовать главный тренер. В команде U-19 он часто привык брать игру на себя. На взрослом уровне это у него пока не так хорошо получается. Впрочем, это плюс для форварда. С опытом все будет на порядок лучше. Он еще молод, но других надежд пока нет.