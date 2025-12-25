Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. «Ему нужно сбросить вес». Саленко – об игроке Динамо
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 12:35 |
Авторитетный в прошлом нападающий высказался о перспективах Матвея Пономаренко

Динамо. Матвей Пономаренко

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итог выступлений «бело-синих» в первой части сезона и заглянул в ближайшее будущее, сказав, в частности, и о молодом нападающем Матвее Пономаренко.

– Я давно за ним слежу, – сказал Саленко. – И первое, что скажу, что Матвею нужно немного сбросить вес. А что касается перспектив, то они у этого форварда неплохие. Здесь важно, как его в первой команде будет использовать главный тренер. В команде U-19 он часто привык брать игру на себя. На взрослом уровне это у него пока не так хорошо получается. Впрочем, это плюс для форварда. С опытом все будет на порядок лучше. Он еще молод, но других надежд пока нет.

Динамо Киев Олег Саленко Матвей Пономаренко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Artem_Ponomar
по ньому не скажеш що прям є зайві кілограми
