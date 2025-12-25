Легенда Динамо: «Не в обиду, но их уровень не слишком высок»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко объяснил, что пошло не так у столичного клуба в этом сезоне.

– Нынешний чемпионат киевляне начали уверенно, выиграв четыре поединка, причем три – с большим счетом. Что потом пошло не так?

– Не в обиду некоторым соперникам в УПЛ, но их уровень был не слишком высоким. Не стоит забывать, что выигрыши в чемпионате чередовались с невыразительными и проигранными поединками в еврокубках. Соответственно, произошел вылет из Лиги чемпионов, Лиги Европы. Это заметно подкосило киевлян. Команда, скажем так, поплыла. А тренер не смог собрать коллектив воедино.

– То есть, выступление в еврокубках стало препятствием для «Динамо»?

– В какой-то степени, да. Поражения не добавляют уверенности, плюс переезды. Здесь я согласен с тем, что непросто выступать в таком режиме. Было мало поездок и в чемпионате очки набирались регулярно. Затем автобусные маршруты увеличились. А ожидания от «Динамо» всегда самые высокие. А здесь получается, что пролетели мимо Лиги чемпионов, Лиги Европы. Усталость, нервозность, а потом в УПЛ пошли осечки одна за другой. И как показала жизнь, что и групповой этап Лиги конференций стал непреодолимым барьером для «бело-синих». При том, что в плей-офф выходят 24 из 36 команд. Грустно.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.