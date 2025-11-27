Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 ноября 2025, 03:26 |
15
0

Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций

Команду Шовковского в этом сезоне так и тянет на Кипр, но явно не ради отпуска

27 ноября 2025, 03:26 |
15
0
Омония – Динамо. Прогноз и анонс на матч конференций
Коллаж Sport.ua

В четверг, 27 ноября, в Никосии на стадионе «ГСП» состоится матч четвертого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Радослава Гидженова из Болгарии прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Омония


Киевское «Динамо» в ходе своих выступлений на международной арене уже пересекалось с командой из Кипра, когда уступило «Пафосу» путевку в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Как видим, нынче этот клуб показывает вполне неплохие результаты среди лучших команд Европы, поэтому, возможно, та неудача была вполне закономерной. Что же касается следующего соперника команды Александра Шовковского, то «Омония» этот самый «Пафос» в чемпионате в конце октября на своем поле обыграть таки сумела (2:1), а сейчас идет на втором месте в таблице кипрской лиги с отставанием всего в два очка после 11 туров.

При этом коллектив Хеннинга Берга мог рассчитывать и на более высокую позицию, если бы в последних двух турах не проиграл «Аполлону» (0:2) и не сыграл вничью против АПОЭЛа (2:2). Эти пять не набранных баллов стоили «зелено-белым» достаточно дорого. К слову, эмблема будущего соперника «Динамо» крайне похожа на логотип греческого «Панатинайкоса», которому свой путь в квалификации Лиги Европы уступил донецкий «Шахтер», поэтому с «зелено-белыми трилистниками» в этом сезоне у наших грандов дела обстоят не очень хорошо.

Что же касается выступлений «Омонии» в текущем розыгрыше Лиги конференций, то, оказывается, «Динамо» еще и повезло с соперниками на старте. По крайней мере, хотя бы боснийский «Зриньски» у киевлян ушел ниже в таблице после очной дуэли, тогда как команда Берга столкнулась с «Майнцом» (0:1), «Дритой» (1:1) и «Лозанной» (1:1), при этом две последние игры провела на чужом поле, а соперники при этом так и остались в зоне претендентов на плей-офф. И вновь мы оказались в ситуации, когда кипрский футбол «неожиданно» может оказаться на подъеме.

Динамо


Достаточно посмотреть на результаты последних выступлений киевского «Динамо», как вывод напрашивается сам по себе – что-то пошло не так у действующего чемпиона Украины. В чемпионате и вовсе смотреть на отставание в 10 очков от «Шахтера» и текущее седьмое место в турнирной таблице банально страшно. Да и в Лиге конференций все начиналось с поражений от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Самсунспора» (3:0). Кто ж тогда знал, что обе эти команды окажутся в первой восьмерке на момент прохождения экватора основного раунда.

И сейчас «бело-синие» будут играть на международной арене с тремя поражениями кряду на внутренней арене, чего с ними в принципе никогда раньше не случалось, а также разгромной победой над боснийским «Зриньски» (6:0) в третьем туре Лиги конференций. Тогда казалось, что вот он, переломный момент. Оказалось, что показалось – «Динамо» и дальше продолжает испытывать дефицит уверенности в собственных силах, и теперь совершенно неясно, какой именно силы нужен толчок команде Александра Шовковского, чтобы она вновь завелась.

Тем временем, шансы оказаться в еврокубковой весне в следующем голу зависят буквально от каждого нового тура. И соперник в лице «Омонии», которая сейчас располагается ниже «Динамо» в турнирной таблице, выглядит куда более хорошим шансом набрать драгоценные три очка, нежели будет итальянская «Фиорентина» через две недели, в каком бы состоянии представитель Серии A сейчас не находился. А ведь впереди еще и армянский «Ноа», который уже опережает «Динамо» и, после матчей против знакомых «Шахтеру» «Абердина» и «Легии», возможно, будет решать более серьезные задачи. Таким образом отсутствие победы этим вечером может оказаться фатальным, как и отсутствие Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Беловара в заявке.

История встреч


Футбольные пути «Омонии» и «Динамо» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний болгарин Радослав Гидженов из Пловдива, который на своем счету имеет 4 матча в рамках основного раунда Лиги конференций. Боковыми рефери станут Мирослав Максимов и Петар Митрев, а резервным арбитром отработает Волен Чинков. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николой Поповым и Димитаром Димитровым. У Гидженова есть опыт проведения матчей с участием украинских команд: он судил матчи юношеских сборных до 17 и 19 лет, которые проиграли одногодкам из Германии (0:1) и Словении (0:1) в квалификациях к чемпионатам Европы, тогда как с «Омонией» он не пересекался в прошлом году в Лиге конференций во время поражения от польской «Легии» (0:3).

Ориентировочные составы


«Омония»: Фабиано – Кицос, Агузул, Панайоту, Масурас – Кусулос, Марич – Семеду, Чатцигиованис, Коста – Йоветич.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Буяльский – Шола, Герреро, Кабаев.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.21 для команды из Никосии и 3.08 для киевлян. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Омония
27 ноября 2025 -
19:45
Динамо Киев
Тотал голов больше 2.5 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Кубка мира
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии
Динамо Киев Омония Лига конференций Омония - Динамо прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 5
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 26 ноября 2025, 20:41 16
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
Футбол | 27.11.2025, 03:01
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
ФОТО. Криштиану Роналду шокировал своим «настоящим» возрастом
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26.11.2025, 11:55
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26.11.2025, 04:42
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем