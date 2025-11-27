В четверг, 27 ноября, в Никосии на стадионе «ГСП» состоится матч четвертого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Радослава Гидженова из Болгарии прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Омония



Киевское «Динамо» в ходе своих выступлений на международной арене уже пересекалось с командой из Кипра, когда уступило «Пафосу» путевку в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Как видим, нынче этот клуб показывает вполне неплохие результаты среди лучших команд Европы, поэтому, возможно, та неудача была вполне закономерной. Что же касается следующего соперника команды Александра Шовковского, то «Омония» этот самый «Пафос» в чемпионате в конце октября на своем поле обыграть таки сумела (2:1), а сейчас идет на втором месте в таблице кипрской лиги с отставанием всего в два очка после 11 туров.

При этом коллектив Хеннинга Берга мог рассчитывать и на более высокую позицию, если бы в последних двух турах не проиграл «Аполлону» (0:2) и не сыграл вничью против АПОЭЛа (2:2). Эти пять не набранных баллов стоили «зелено-белым» достаточно дорого. К слову, эмблема будущего соперника «Динамо» крайне похожа на логотип греческого «Панатинайкоса», которому свой путь в квалификации Лиги Европы уступил донецкий «Шахтер», поэтому с «зелено-белыми трилистниками» в этом сезоне у наших грандов дела обстоят не очень хорошо.

Что же касается выступлений «Омонии» в текущем розыгрыше Лиги конференций, то, оказывается, «Динамо» еще и повезло с соперниками на старте. По крайней мере, хотя бы боснийский «Зриньски» у киевлян ушел ниже в таблице после очной дуэли, тогда как команда Берга столкнулась с «Майнцом» (0:1), «Дритой» (1:1) и «Лозанной» (1:1), при этом две последние игры провела на чужом поле, а соперники при этом так и остались в зоне претендентов на плей-офф. И вновь мы оказались в ситуации, когда кипрский футбол «неожиданно» может оказаться на подъеме.

Динамо



Достаточно посмотреть на результаты последних выступлений киевского «Динамо», как вывод напрашивается сам по себе – что-то пошло не так у действующего чемпиона Украины. В чемпионате и вовсе смотреть на отставание в 10 очков от «Шахтера» и текущее седьмое место в турнирной таблице банально страшно. Да и в Лиге конференций все начиналось с поражений от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Самсунспора» (3:0). Кто ж тогда знал, что обе эти команды окажутся в первой восьмерке на момент прохождения экватора основного раунда.

И сейчас «бело-синие» будут играть на международной арене с тремя поражениями кряду на внутренней арене, чего с ними в принципе никогда раньше не случалось, а также разгромной победой над боснийским «Зриньски» (6:0) в третьем туре Лиги конференций. Тогда казалось, что вот он, переломный момент. Оказалось, что показалось – «Динамо» и дальше продолжает испытывать дефицит уверенности в собственных силах, и теперь совершенно неясно, какой именно силы нужен толчок команде Александра Шовковского, чтобы она вновь завелась.

Тем временем, шансы оказаться в еврокубковой весне в следующем голу зависят буквально от каждого нового тура. И соперник в лице «Омонии», которая сейчас располагается ниже «Динамо» в турнирной таблице, выглядит куда более хорошим шансом набрать драгоценные три очка, нежели будет итальянская «Фиорентина» через две недели, в каком бы состоянии представитель Серии A сейчас не находился. А ведь впереди еще и армянский «Ноа», который уже опережает «Динамо» и, после матчей против знакомых «Шахтеру» «Абердина» и «Легии», возможно, будет решать более серьезные задачи. Таким образом отсутствие победы этим вечером может оказаться фатальным, как и отсутствие Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Беловара в заявке.

История встреч



Футбольные пути «Омонии» и «Динамо» ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний болгарин Радослав Гидженов из Пловдива, который на своем счету имеет 4 матча в рамках основного раунда Лиги конференций. Боковыми рефери станут Мирослав Максимов и Петар Митрев, а резервным арбитром отработает Волен Чинков. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николой Поповым и Димитаром Димитровым. У Гидженова есть опыт проведения матчей с участием украинских команд: он судил матчи юношеских сборных до 17 и 19 лет, которые проиграли одногодкам из Германии (0:1) и Словении (0:1) в квалификациях к чемпионатам Европы, тогда как с «Омонией» он не пересекался в прошлом году в Лиге конференций во время поражения от польской «Легии» (0:3).

Ориентировочные составы



«Омония»: Фабиано – Кицос, Агузул, Панайоту, Масурас – Кусулос, Марич – Семеду, Чатцигиованис, Коста – Йоветич.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Буяльский – Шола, Герреро, Кабаев.

