Лига конференций
Омония
27.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Динамо Киев
Лига конференций
Омония – Динамо – 2:0. Позор в Никосии. Видео голов и обзор матча

Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение в поединке Лиги конференций

Омония – Динамо – 2:0. Позор в Никосии. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций, который стартовал в 19:45.

Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте защитник «бело-синих» Денис Попов нарушил правила в собственной штрафной, после чего арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий Винни Семедо переиграл украинского голкипера и открыл счет.

Во втором тайме преимущество кипрского клуба увеличил Неофиту, который сам разогнал атаку, пробил сначала в перекладину, а потом первым оказался на добивании.

«Бело-синие» остались с тремя баллами и опустились на 27-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб разместился на 18-й позиции, имея в своем активе пять пунктов. Места команд изменятся после завершения всех матчей игрового дня.

Лига конференций, 4-й тур. 27 ноября

Омония (Кипр) Динамо Киев (Украина) 2:0

Голы: Семеду, 34 (пен), Неофиту, 59

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

Омония реализовала пенальти в ворота Динамо после нарушения Попова

Перекладина, гол. Неофиту забил, Динамо пропустило второй мяч

ГОЛ, 1:0! Семедо, 34 мин (пен)

ГОЛ, 2:0! Семедо, 59 мин

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Ангелос Неофиту (Омония).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Вилли Семеду (Омония).
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
STAH
Ніц мови. У Шовського ні честі, ні совісті
Ответить
+6
FootFoodBol
Де-би-лы.
Ответить
+3
_ Moore
суркіс, вистав клуб на Прозорро і йди HAXУV
Ответить
+2
_ Moore
Головний винуватий суркіс
Ответить
+2
