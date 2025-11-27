Омония – Динамо – 2:0. Позор в Никосии. Видео голов и обзор матча
Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение в поединке Лиги конференций
Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций, который стартовал в 19:45.
Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2 и потерпели третье поражение в последних трех матчах.
На 34-й минуте защитник «бело-синих» Денис Попов нарушил правила в собственной штрафной, после чего арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Нападающий Винни Семедо переиграл украинского голкипера и открыл счет.
Во втором тайме преимущество кипрского клуба увеличил Неофиту, который сам разогнал атаку, пробил сначала в перекладину, а потом первым оказался на добивании.
«Бело-синие» остались с тремя баллами и опустились на 27-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб разместился на 18-й позиции, имея в своем активе пять пунктов. Места команд изменятся после завершения всех матчей игрового дня.
Лига конференций, 4-й тур. 27 ноября
Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
Голы: Семеду, 34 (пен), Неофиту, 59
Видео голов:
Омония реализовала пенальти в ворота Динамо после нарушения Попова
Перекладина, гол. Неофиту забил, Динамо пропустило второй мяч
ГОЛ, 1:0! Семедо, 34 мин (пен)
ГОЛ, 2:0! Семедо, 59 мин
События матча
