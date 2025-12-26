Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо

На форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце появился еще один претендент.

Владелец румынского «Ботошани» Валерий Ифтиме подтвердил заинтересованность в нападающем и не исключил вариант с зимней арендой.

«Бленуце, который играл за Университет Крайова. В Университете Крайова и Университете Клуж он играл очень хорошо, и мне нравится Бленуце. Сейчас он в Динамо, и я видел, что он мало играет. Динамо из Бухареста тоже им интересуется», – отметил Ифтиме.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.