Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо

В Бленуце заинтересован «Ботошани»

Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
ФК Динамо. Владислава Бленуце

На форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце появился еще один претендент.

Владелец румынского «Ботошани» Валерий Ифтиме подтвердил заинтересованность в нападающем и не исключил вариант с зимней арендой.

«Бленуце, который играл за Университет Крайова. В Университете Крайова и Университете Клуж он играл очень хорошо, и мне нравится Бленуце. Сейчас он в Динамо, и я видел, что он мало играет. Динамо из Бухареста тоже им интересуется», – отметил Ифтиме.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце
Источник: Prosport.ro
