VAR ушел подремать. Курьез в КАН: сбой системы помешал назначить пенальти

Матч первого тура группы D Кубка африканских наций между ДР Конго и Бенином завершился минимальной победой конголезцев со счетом 1:0, однако игра запомнилась спорным эпизодом из‑за сбоя системы VAR.

На 60-й минуте капитан ДР Конго Шансель Мбемба коснулся мяча рукой в собственной штрафной площадке после удара игрока Бенина Джодела Доссу. По правилам, судья должен был назначить пенальти в ворота конголезцев, однако этого не произошло из‑за технической неисправности видеоповтора. Судья не смог воспользоваться VAR, и решение осталось на его усмотрение.

После матча Шансель Мбемба в шутливой форме намекнул на фарт команды из‑за сбоя системы: «Слушайте, это футбол! Это технологии, да? Иногда разряжается телефон, иногда телевизор не включается. На этот раз VAR сказал: я устал, я пойду подремлю! Это судьба, нам повезло, будем честными».

Для Бенина это пятое выступление на Кубке африканских наций, причем впервые с 2019 года, когда команда дошла до четвертьфинала – это был лучший результат на турнире. ДР Конго на предыдущем розыгрыше дошел до полуфинала и занял четвертое место.

В группе D в стартовом туре ДР Конго обыграл Бенин (1:0), а Сенегал разгромил Ботсвану (3:0). Во втором туре 27 декабря ДР Конго встретится с Сенегалом, а Бенин сыграет против Ботсваны.

ВИДЕО. Курьез на КАН: Сбой системы VAR помешал назначить пенальти

🇨🇩🇧🇯Action qui fait polémique !

Main de Chancel Mbemba non sifflée… et une VAR hors service ❌

Erreur d’arbitrage ou décision logique ? 🤔 pic.twitter.com/2R8sT824vA — Sport News Africa (@snewsafrica) December 23, 2025