ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком

Яна Суркис, дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и супруга защитника команды Кристиана Биловара, поделилась в сторис в Instagram теплым семейным кадром.

На фото президент столичного клуба держит на плечах своего внука Александра.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фото подчеркнуло теплые и близкие отношения в семье Суркисов.

Отметим, что недавно сыну Яны Суркис и Кристиана Биловара исполнился один год.