Другие новости25 декабря 2025, 21:49 |
1528
1
ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком
Игорь Суркис в неожиданно домашней роли
25 декабря 2025, 21:49 |
1528
Яна Суркис, дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и супруга защитника команды Кристиана Биловара, поделилась в сторис в Instagram теплым семейным кадром.
На фото президент столичного клуба держит на плечах своего внука Александра.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Фото подчеркнуло теплые и близкие отношения в семье Суркисов.
Отметим, что недавно сыну Яны Суркис и Кристиана Биловара исполнился один год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2025, 19:51 0
Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 8
Лидером остался Флойд Мейвезер
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Футбол | 25.12.2025, 01:02
Футбол | 25.12.2025, 14:08
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
В казино дітей не приймають, мати мооже спати спокійно...) Жарт, вітання дідові!
Популярные новости
24.12.2025, 18:56 1
24.12.2025, 20:43 10
23.12.2025, 22:40 32
25.12.2025, 06:32
24.12.2025, 04:42 2
Футбол
24.12.2025, 07:54 19
24.12.2025, 04:02