  4. ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком
25 декабря 2025, 21:49 |
1528
1

ФОТО. Милота дня: дочь Суркиса показала президента Динамо с внуком

Игорь Суркис в неожиданно домашней роли

Instagram. Яна Суркис с сыном

Яна Суркис, дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и супруга защитника команды Кристиана Биловара, поделилась в сторис в Instagram теплым семейным кадром.

На фото президент столичного клуба держит на плечах своего внука Александра.

Фото подчеркнуло теплые и близкие отношения в семье Суркисов.

Отметим, что недавно сыну Яны Суркис и Кристиана Биловара исполнился один год.

