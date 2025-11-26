В четверг, 27 ноября, состоится поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Омония» и «Динамо». Матч пройдет в Никосии (Кипр) на стадионе ГСП, игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевская команда в предыдущих матчах сильно разочаровала своих поклонников, проиграв три встречи подряд в УПЛ. В Лиге конференций «бело-синие» одержали одну победу, разгромив боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. «Омония» в текущем евротурнире еще не побеждала: 1 поражение и 2 ничьи.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

«Мы прекрасно понимаем, что это будет очень важная игра не только для «Омонии», но и для нас. Я уверен, что те 11 игроков, которые выйдут на футбольное поле, выйдут с желанием проявить свои лучшие качества, с желанием играть с сердцем, с душой и сделать все возможное, чтобы одержать победу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Омония» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

