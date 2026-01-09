Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 января 2026, 13:59 | Обновлено 09 января 2026, 14:06
Новичок Ман Сити: «Этихад – мой новый дом. Я не могу дождаться»

Антуан Семеньо поделился эмоциями после подписания контракта с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский вингер Антуан Семеньо поделился эмоциями после подписания контракта с Манчестер Сити. Ганец уже не может дождаться дебюта в составе гранда АПЛ.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестеру Сити». Я наблюдал за «Сити» в последнее десятилетие под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также достигали удивительных результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Они установили самые высокие стандарты – это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового уровня и одним из лучших тренеров всех времен – Пепом.

У меня есть большой потенциал для усовершенствования, поэтому пребывание в этом клубе на этом этапе моей карьеры – идеальное для меня. Это настоящая привилегия быть здесь.

Мой лучший футбол впереди, я уверен в этом. «Сити» находится в отличной позиции – команда все еще борется в четырех турнирах. Я действительно чувствую, что могу помочь ей провести сильную вторую половину сезона.

«Этихад» – мой новый дом. Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед фанатами и показать всем, на что способен», – сказал Сэменьо.

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Антуан Семеньо Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Борнмут
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
