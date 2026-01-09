Новичок Ман Сити: «Этихад – мой новый дом. Я не могу дождаться»
Антуан Семеньо поделился эмоциями после подписания контракта с Манчестер Сити
Ганский вингер Антуан Семеньо поделился эмоциями после подписания контракта с Манчестер Сити. Ганец уже не может дождаться дебюта в составе гранда АПЛ.
«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Манчестеру Сити». Я наблюдал за «Сити» в последнее десятилетие под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также достигали удивительных результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.
Они установили самые высокие стандарты – это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового уровня и одним из лучших тренеров всех времен – Пепом.
У меня есть большой потенциал для усовершенствования, поэтому пребывание в этом клубе на этом этапе моей карьеры – идеальное для меня. Это настоящая привилегия быть здесь.
Мой лучший футбол впереди, я уверен в этом. «Сити» находится в отличной позиции – команда все еще борется в четырех турнирах. Я действительно чувствую, что могу помочь ей провести сильную вторую половину сезона.
«Этихад» – мой новый дом. Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед фанатами и показать всем, на что способен», – сказал Сэменьо.
В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
