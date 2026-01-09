Сменил пять стран. Воспитанник Динамо снова остался без клуба в Европе
Артем Ковбаса покинул чешский «Варнсдорф» и теперь находится в статусе свободного агента
Украинский футболист Артем Колбаса в очередной раз остался без команды и теперь находится в статусе свободного агента. Об этом сообщил UA-Football.
С января 2025 года 28-летний вингер находился в составе чешского «Варнсдорфа», где провел девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Однако, стороны решили прекратить сотрудничество в январе 2026-го.
Колбаса является воспитанником киевского «Динамо», также играл за «Оболонь», донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец». Покинул Украину в июне 2022 года, после чего сменил пять стран.
Артем находился в структуре ФК «Элана» (Торунь, Польша), «Судувы» и «Таураса» из Литвы, ФК «Карловац-1919» (Хорватия), ФК «Лорх» (Германия) и «Варнсдорфа» (Чехия).
На данный момент вингер продолжает активные поиски новой команды в Европе для продолжения карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона
Украинец может продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме»