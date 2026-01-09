Сменил пять стран. Воспитанник Динамо снова остался без клуба в Европе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 13:37
Артем Ковбаса покинул чешский «Варнсдорф» и теперь находится в статусе свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Колбаса

Украинский футболист Артем Колбаса в очередной раз остался без команды и теперь находится в статусе свободного агента. Об этом сообщил UA-Football.

С января 2025 года 28-летний вингер находился в составе чешского «Варнсдорфа», где провел девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Однако, стороны решили прекратить сотрудничество в январе 2026-го.

Колбаса является воспитанником киевского «Динамо», также играл за «Оболонь», донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец». Покинул Украину в июне 2022 года, после чего сменил пять стран.

Артем находился в структуре ФК «Элана» (Торунь, Польша), «Судувы» и «Таураса» из Литвы, ФК «Карловац-1919» (Хорватия), ФК «Лорх» (Германия) и «Варнсдорфа» (Чехия).

На данный момент вингер продолжает активные поиски новой команды в Европе для продолжения карьеры.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Чехии по футболу Артем Ковбаса свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
