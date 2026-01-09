Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ нацелился на легионера из другого клуба УПЛ. Есть иноземный конкурент
Англия
09 января 2026, 13:07 |
796
0

ЛНЗ нацелился на легионера из другого клуба УПЛ. Есть иноземный конкурент

Элиас Теллес может покинуть «Колос»

09 января 2026, 13:07 |
796
0
ЛНЗ нацелился на легионера из другого клуба УПЛ. Есть иноземный конкурент
ФК Колос. Элиас Теллес

Бразильский полузащитник «Колоса» Элиас Теллес привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в подписании 27-летнего футболиста в Украине заинтересован черкасский ЛНЗ. Также Теллес привлекает внимание одного иностранного клуба.

В текущем сезоне Элиас Теллес провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ.

По теме:
Обидчик Динамо в еврокубках отказался подписывать украинского форварда
Новичок Ман Сити: «Этихад – мой новый дом. Я не могу дождаться»
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Элиас Теллес Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09 января 2026, 10:46 4
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира

«Ювентус» нацелился на украинского футболиста

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Футбол | 08 января 2026, 14:21 2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера

Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 13:17
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем