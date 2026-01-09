ЛНЗ нацелился на легионера из другого клуба УПЛ. Есть иноземный конкурент

Бразильский полузащитник «Колоса» Элиас Теллес привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в подписании 27-летнего футболиста в Украине заинтересован черкасский ЛНЗ. Также Теллес привлекает внимание одного иностранного клуба.

В текущем сезоне Элиас Теллес провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ.