Андрей Шевченко встретился с представителями Австрийской ассоциации футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время рабочего визита в Вену провел встречу с представителями Австрийской ассоциации футбола, федерального правительства Австрии и министерства иностранных дел.

Австрийскую сторону на встрече представили вице-канцлер и министр спорта Австрии Андреас Баблер, государственный секретарь по вопросам спорта Михаэла Шмидт, а также председатель наблюдательного совета Австрийского футбольного союза Йозеф Прелл.

Президента УАФ во время встречи сопровождали чрезвычайный посол Украины в Австрии Василий Химинец и первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.

Встреча состоялась по случаю торжественного подписания Меморандума между Украинской ассоциацией футбола и Австрийским футбольным союзом по поводу будущего сотрудничества между двумя национальными ассоциациями.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в футбольной сфере, взаимодействие на уровне национальных ассоциаций, а также роль спорта как инструмента международного диалога и поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

Целью подписанного соглашения является поддержка молодых украинских футболистов и футболисток, а также тренеров и тренерш, чья спортивная подготовка и развитие испытали существенное влияние вследствие агрессии россии в Украине. Меморандум предусматривает реализацию технических образовательных и тренировочных мероприятий на базе инфраструктуры Австрийского футбольного союза, открывающей дополнительные возможности для профессионального развития молодых специалистов.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, комментируя подписание Меморандума, отметил:

«Этот Меморандум – больше чем спортивное сотрудничество. Он является мощным знаком поддержки для наших молодых игроков и тренеров, живущих и работающих в сложнейших условиях. Партнерство с Австрийским футбольным союзом дает им надежду, стабильность и возможность развиваться как в спортивном, так и личном плане».