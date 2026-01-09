Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 13:17
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины

Вингер Руни Барджи получил 19-й номер и был официально переведен в первую команду

Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Испанская «Барселона» наградила талантливого вингера Руни Барджи номером 19 и официально перевела шведского футболиста в составе первой команды.

«Для Руни Барджи есть хорошие новости. Шведский нападающий, один из лучших игроков полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетик Бильбао» , теперь зарегистрирован в основной команде.

До сих пор вингер официально числился в составе резервной команды «Барселоны» и носил номер 28. Начиная с финала Суперкубка, он будет выступать под номером 19, который в свое время носили Ламин Ямаль и Лионель Месси», – сообщила пресс-служба «блаугранас».

В нынешнем сезоне Барджи провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе 20-летнего вингера три игры в составе сборной Швеции – 26 марта Руни может сыграть против сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

