Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Вингер Руни Барджи получил 19-й номер и был официально переведен в первую команду
Испанская «Барселона» наградила талантливого вингера Руни Барджи номером 19 и официально перевела шведского футболиста в составе первой команды.
«Для Руни Барджи есть хорошие новости. Шведский нападающий, один из лучших игроков полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетик Бильбао» , теперь зарегистрирован в основной команде.
До сих пор вингер официально числился в составе резервной команды «Барселоны» и носил номер 28. Начиная с финала Суперкубка, он будет выступать под номером 19, который в свое время носили Ламин Ямаль и Лионель Месси», – сообщила пресс-служба «блаугранас».
В нынешнем сезоне Барджи провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе 20-летнего вингера три игры в составе сборной Швеции – 26 марта Руни может сыграть против сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Roony Bardghji, Barça's new number 19, is officially registered pic.twitter.com/94kVOdnKr9— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2026
