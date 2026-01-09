Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гендузи променял Лацио на гранд турецкой лиги
Турция
09 января 2026, 13:23 | Обновлено 09 января 2026, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Гендузи променял Лацио на гранд турецкой лиги

Француз будет выступать за «Фенербахче»

ФК Фенербахче. Маттео Гендузи

26-летний французский полузащитник Маттео Гендузи официально покинул римский «Лацио» ради турецкого «Фенербахче».

Футболист с опытом выступлений в топ-лигах подписал контракт с «желтыми канарейками» до лета 2030 года. В новой команде Маттео будет выступать под 6-м номером.

По информации известного портала Transfermarkt, Маттео обошелся турецкому гранду в 28 миллионов евро.

«Я действительно очень горжусь. Я безмерно счастлив быть здесь сегодня. Я очень хотел оказаться именно здесь, поэтому по-настоящему счастлив – это большой день для меня и всей моей семьи. Я наслаждаюсь этим моментом. Надеюсь, что вместе мы добьемся больших свершений.

Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия к этому трансферу, ведь это был непростой процесс. С того момента, как я впервые услышал о возможности перехода, я очень хотел прийти сюда – и вот я здесь. Я очень горжусь, ведь «Фенербахче» – один из крупнейших клубов в мире с великой историей.

Наш президент рассказал мне о клубе, болельщиках и наших целях. Я очень счастлив и взволнован тем, что нахожусь здесь. Я знаю наших болельщиков и ту невероятную атмосферу, которую они создают, и с нетерпением жду своего первого матча перед ними. Надеюсь, что вместе мы будем одерживать здесь победы и завоёвывать трофеи.

Также хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь я получил от них много теплых и наполненных любовью сообщений в социальных сетях. Пусть они будут уверены: ради них я, если понадобится, отдам на поле все. Я всегда был именно таким игроком. Надеюсь, что вместе мы выиграем чемпионат лиги после 12-летнего перерыва. Надеюсь, что вместе с нашими болельщиками, командой и тренером мы достигнем поставленных целей», – сказал Маттео.

Впервые в «орли» полузащитник перебрался летом 2023 года на правах аренды из «Марселя». После одного сезона «Лацио» выкупило контракт игрока, отдав почти 15 миллионов евро.

За римскую команду Гендуге отыграл 111 матчей, забив шесть мячей и отдал 10 голевых передач.

В течение карьеры Маттео защищал цвета «Лорьяна», «Герты», «Арсенала» Лондон и «Марселя». На счету полузащитника 14 матчей за сборную Франции, два гола и два ассиста.

Маттео Гендузи Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы Лацио трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Фенербахче
