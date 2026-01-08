ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Бешикташа перешел в Фенербахче

«Фенербахче» официально объявил о подписании Мерта Гюнока.

36-летний вратарь подписал контракт с клубом на 2,5 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Гюнок — воспитанник «Фенербахче», за взрослую команду которого он провел 51 матч, оформив 17 «сухих» игр. После этого он выступал за «Бурсаспор» и «Истанбул Башакшехир», а его предыдущим клубом был «Бешикташ», за который он играл с 2021 года. В составе «орлов» он провел 130 матчей, сделал 38 «сухих» игр и помог выиграть Кубок Турции и два Суперкубка.

Мерт стабильно вызывается в сборную Турции, за которую