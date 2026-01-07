Турция07 января 2026, 11:55 |
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции
Мерт Гюнок остался без клуба
«Бешикташ» сообщил на официальных страницах клуба о прекращении сотрудничества с Мертом Гюноком.
36-летний вратарь выступал за «черных орлов» с сезона 2021/22.
Гюнок за годы в клубе сыграл 130 матчей, в которых оформив 38 «сухих» игр и помог «Бешикташу» выиграть Кубок Турции и два Суперкубка.
Из состава стамбульского гранда Мерт вызывался в сборную Турции, за которую сыграл 37 матчей, оформив 15 «сухих» игр.
Ранее сообщалось, что Николай Шапаренко стал главной целью для многократного чемпиона.
