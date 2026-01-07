ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции

«Бешикташ» сообщил на официальных страницах клуба о прекращении сотрудничества с Мертом Гюноком.

36-летний вратарь выступал за «черных орлов» с сезона 2021/22.

Гюнок за годы в клубе сыграл 130 матчей, в которых оформив 38 «сухих» игр и помог «Бешикташу» выиграть Кубок Турции и два Суперкубка.

Из состава стамбульского гранда Мерт вызывался в сборную Турции, за которую сыграл 37 матчей, оформив 15 «сухих» игр.

