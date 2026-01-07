Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции
Турция
07 января 2026, 11:55 |
543
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции

Мерт Гюнок остался без клуба

07 января 2026, 11:55 |
543
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с вратарем сборной Турции
Бешикташ

«Бешикташ» сообщил на официальных страницах клуба о прекращении сотрудничества с Мертом Гюноком.

36-летний вратарь выступал за «черных орлов» с сезона 2021/22.

Гюнок за годы в клубе сыграл 130 матчей, в которых оформив 38 «сухих» игр и помог «Бешикташу» выиграть Кубок Турции и два Суперкубка.

Из состава стамбульского гранда Мерт вызывался в сборную Турции, за которую сыграл 37 матчей, оформив 15 «сухих» игр.

Ранее сообщалось, что Николай Шапаренко стал главной целью для многократного чемпиона.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный французский нападающий продолжит карьеру в Африке
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец пошел на повышение в чемпионате Словакии
Романо подтвердил. Ман Сити подписывает топ-игрока за 65 миллионов фунтов
Бешикташ сборная Турции по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: ФК Бешикташ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07 января 2026, 07:11 3
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Футбол | 07 января 2026, 12:39 0
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение

Испанский коуч отказался продлевать соглашение с парижским клубом

Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 07.01.2026, 08:34
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бокс | 06.01.2026, 13:37
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 1
Бокс
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем