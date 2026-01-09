Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возможен разрыв крестов. Игрок Ливерпуля получил тяжелую травму
Англия
09 января 2026, 03:02 |
Возможен разрыв крестов. Игрок Ливерпуля получил тяжелую травму

Дмитрий Бабелюк разобрал повреждения Конора Брэдли

Возможен разрыв крестов. Игрок Ливерпуля получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму североирландского правого защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли в матче 21-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала» (0:0):

«Конор Брэдли, скорее всего, получил серьезную травму в финале игры против «Арсенала».

На видео видно, как голеностоп не выдержал и пошел на мокром газоне. Патологический паттерн сформировал внешний разворот стопы, что может указывать на травму внутренней группы связок голеностопа. Правда, насторожило то, что игрок схватился за колено, указывая на боль именно там.

Учитывая, что нога поехала вперед, разворачивая стопу наружу, это точно ставит под риск медиальную боковую связку колена. Также нельзя исключать разрыв крестов, ведь есть вероятность, что во время скольжения вперед поехала и большеберцовая кость. Сложно гадать, но надеюсь, что у Брэдли все-таки не кресты, а боковая связка + медиальное повреждение голеностопа. Будем ждать новостей от «Ливерпуля».

Дмитрий Бабелюк Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль Конор Брэдли травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Комментарии 0
