Возможен разрыв крестов. Игрок Ливерпуля получил тяжелую травму

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму североирландского правого защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли в матче 21-го тура АПЛ против лондонского «Арсенала» (0:0):

«Конор Брэдли, скорее всего, получил серьезную травму в финале игры против «Арсенала».

На видео видно, как голеностоп не выдержал и пошел на мокром газоне. Патологический паттерн сформировал внешний разворот стопы, что может указывать на травму внутренней группы связок голеностопа. Правда, насторожило то, что игрок схватился за колено, указывая на боль именно там.

Учитывая, что нога поехала вперед, разворачивая стопу наружу, это точно ставит под риск медиальную боковую связку колена. Также нельзя исключать разрыв крестов, ведь есть вероятность, что во время скольжения вперед поехала и большеберцовая кость. Сложно гадать, но надеюсь, что у Брэдли все-таки не кресты, а боковая связка + медиальное повреждение голеностопа. Будем ждать новостей от «Ливерпуля».