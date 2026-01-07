Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 11:05
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене

Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 74) за 1 час и 52 минуты.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [16] – Юлия Путинцева (Казахстан) [LL] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0

В первой партии Марта побеждала 5:2 и *5:3 (30:0), но растеряла преимущество. В последующих двух сетах Костюк отдала Путинцевой всего один гейм.

Марта и Юлия провели первое очное противостояние. Путинцева попала в основу Брисбена как лаки-лузер и в первом круге одолела Хейли Баптист.

Для Костюк это был первый поединок в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет либо Кимберли Биррелл, либо Аманда Анисимова.

Помимо Костюк, выступления в одиночном разряде Брисбена также продолжает Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала уверенно разобралась с Лейлой Фернандес.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
Подача стала стабільною і класною , гра стала набагато потужнішою і це приємно вразило. Так і тримати ,і будуть чудові результати,яких ми зачекалися. З перемогою !
Ответить
+4
introvert
По рівню суперниць тут і мав бути рахунок 6-1 6-0. Без 6-7. Але тарганам у голові Марти потрібен був "героїчний" камбек, тож маємо що маємо.
Ответить
+4
C.Пеклов
Молодець!
Ответить
+4
Sashamar
І тут забагато радощів. Чого варта Марта (скоромовка такa ) побачимо проти Поросятка.
Ответить
+3
Олександр Науменко
З перемогою. Але замість двох сетів, три, ніяка болотна не показник. Ось далі і подивимось на Мартину спроможність. Успіху.
Ответить
+3
Alehandro
Якісно розмазала мокшанку. Хоча встиг лише на 3 сет, але те, що побачив, дає надію) Дуже впевнено. Мінімум помилок. Лише одна подвійна за 3 сети - це взагалі для Марти щось надприроднє) Сподіваюсь, обертів не збавить...
Ответить
+3
kollekciy
Марту з Перемогою. Марта ніби зумисне віддала перший сет, щоб довше потренуватися перед Анісімовою. Доречі, як на мене, Марта сьогодні грала якимось новим стилем, більшість її ударів на були схожі, на її удари з минулих років.
Ответить
+2
mevast
Браво! Незважаючи на загальний рахунок гра Марти сподобалась. Тільки не наврочити.
Ответить
+2
introvert
Початок матчу обіцяв виніс тіла, але потім Марта включила свій звичний виніс мозку. Після тай-брейку вимкнув (мабуть даремно), бо не було далі сил за цим спостерігати. По першому сету таке враження, що Марта ментально деградує. Хоча, здавалося б, куди ще далі?)
Єдина моя втіха від матчу ("моя" підкреслюю, бо побачив лише ту Марту, що випалювала мозок, а не ту, що випалювала корт) - це те, що хитродупа хабалка не заїхала в рай на чужому горбі. Бо сама вона для перемоги не робила нічого, окрім тримання м`яча у грі. Хеппібьоздей, путіна!
Ответить
+2
🏒 Hocky
Вітання! Приємний ранок видався: перемоги Даяни, Марти та ще й Торонто Мейпл Ліфс прибив 4:1 Флориду, де бобровскій пропустив тричі (4-та в пусті)!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Адепт Фалька
Круто! Цій перемозі Марти🇺🇦 раді всі українці від Ужгорода до Луганська та від Києва до Ялти🌊🥳🥳 І грала в кольорах бордових, як в сенсаційного Хартса❤️
Ответить
0
Kharkiv
Хвалю дочка! Хвалю!
У Марты всё больше получаецца учицца у харьковчанки Элины!
Ответить
-4
