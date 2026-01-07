Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 74) за 1 час и 52 минуты.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [16] – Юлия Путинцева (Казахстан) [LL] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0

В первой партии Марта побеждала 5:2 и *5:3 (30:0), но растеряла преимущество. В последующих двух сетах Костюк отдала Путинцевой всего один гейм.

Марта и Юлия провели первое очное противостояние. Путинцева попала в основу Брисбена как лаки-лузер и в первом круге одолела Хейли Баптист.

Для Костюк это был первый поединок в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет либо Кимберли Биррелл, либо Аманда Анисимова.

Помимо Костюк, выступления в одиночном разряде Брисбена также продолжает Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала уверенно разобралась с Лейлой Фернандес.