Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 74) за 1 час и 52 минуты.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [16] – Юлия Путинцева (Казахстан) [LL] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:0
В первой партии Марта побеждала 5:2 и *5:3 (30:0), но растеряла преимущество. В последующих двух сетах Костюк отдала Путинцевой всего один гейм.
Марта и Юлия провели первое очное противостояние. Путинцева попала в основу Брисбена как лаки-лузер и в первом круге одолела Хейли Баптист.
Для Костюк это был первый поединок в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет либо Кимберли Биррелл, либо Аманда Анисимова.
Помимо Костюк, выступления в одиночном разряде Брисбена также продолжает Даяна Ястремская, которая в 1/16 финала уверенно разобралась с Лейлой Фернандес.
Єдина моя втіха від матчу ("моя" підкреслюю, бо побачив лише ту Марту, що випалювала мозок, а не ту, що випалювала корт) - це те, що хитродупа хабалка не заїхала в рай на чужому горбі. Бо сама вона для перемоги не робила нічого, окрім тримання м`яча у грі. Хеппібьоздей, путіна!
У Марты всё больше получаецца учицца у харьковчанки Элины!