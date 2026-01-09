Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Интер вновь отдал в аренду экс-игрока сборной Аргентины
Италия
09 января 2026, 13:03 | Обновлено 09 января 2026, 13:32
478
0

Валентин Карбони вернулся на родину – в «Расинг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Карбони

Аргентинский «Расинг» официально договорился с итальянским «Интером» об аренде 20-летнего полузащитника Валентина Карбони.

Футболист проведет ближайшие полсезона в родной аргентинской лиге, соглашение завершится летом 2026 года.

После перехода в новый клуб Валентин выбрал 21-й игровой номер.

Первую часть сезона Карбони провел в составе «Дженоа» на правах аренды. За «грифонов» полузащитник отыграл 15 матчей и забил один мяч.

Карбони – воспитанник миланского «Интера», за основную команду которого он сыграл всего девять поединков. Аренда в «Расинг» станет для Валентина четвертой с лета 2023 года.

У молодого футболиста даже есть в активе три матча за сборную Аргентины, дебютировав в 2024 году. По завершению победного Кубка Америки-2024 тренерский штаб больше не вызвал игрока в национальную команду.

Валентин Карбони Интер Милан Расинг Авельянеда аренда игрока трансферы трансферы Серии A чемпионат Аргентины по футболу Дженоа
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
