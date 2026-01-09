ОФИЦИАЛЬНО. Интер вновь отдал в аренду экс-игрока сборной Аргентины
Валентин Карбони вернулся на родину – в «Расинг»
Аргентинский «Расинг» официально договорился с итальянским «Интером» об аренде 20-летнего полузащитника Валентина Карбони.
Футболист проведет ближайшие полсезона в родной аргентинской лиге, соглашение завершится летом 2026 года.
После перехода в новый клуб Валентин выбрал 21-й игровой номер.
Первую часть сезона Карбони провел в составе «Дженоа» на правах аренды. За «грифонов» полузащитник отыграл 15 матчей и забил один мяч.
Карбони – воспитанник миланского «Интера», за основную команду которого он сыграл всего девять поединков. Аренда в «Расинг» станет для Валентина четвертой с лета 2023 года.
У молодого футболиста даже есть в активе три матча за сборную Аргентины, дебютировав в 2024 году. По завершению победного Кубка Америки-2024 тренерский штаб больше не вызвал игрока в национальную команду.
Ya está acá. pic.twitter.com/W12qpYTLUn— Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026
Feliz y en el lugar más lindo del Mundo ✅ pic.twitter.com/NbxyaVJvpD— Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026
¡Valentín Carboni es refuerzo de La Academia! ✍️ ✅— Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026
El delantero de 20 años llega a Racing a préstamo por un año, proveniente del Inter de Milán, y ya se encuentra en Paraguay junto a sus compañeros.
¡Bienvenido al Primer Grande, Valen! 🩵👊🏻 pic.twitter.com/NqfI6SZbsB
