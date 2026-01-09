Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера зимой может сменить Фиорентину на Интер
Италия
09 января 2026, 03:59 | Обновлено 09 января 2026, 04:36
58
0

Экс-игрок Шахтера зимой может сменить Фиорентину на Интер

Бразильский защитник Додо может осуществить трансфер в межсезонье

09 января 2026, 03:59 | Обновлено 09 января 2026, 04:36
58
0
Экс-игрок Шахтера зимой может сменить Фиорентину на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Бразильский футболист Додо, экс-игрок Шахтера, зимой может сменить Фиорентину на Интер.

Нерадзурри рассматривают возможность аренды бразильского правого защитника Додо. Чтобы убедить фиалок, миланский клуб готов включить в сделку одного из двух своих игроков на выбор.

Во Фиорентине после нестабильной игры Додо в 2025 году готовы рассматривать предложения по трансферу. Новый спортивный директор клуба Фабио Паратичи сначала проведет переговоры с самим игроком и его агентами, чтобы определить планы бразильца.

Помимо Интера, интерес к Додо проявляет и Рома, а также клубы за пределами Италии.

Защитник Додо, который перешел во Фиорентину в 2022 году из Шахтера за €20 млн, в сезоне 2025/26 провел 19 матчей Серии A, сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в €20 млн, по данным веб-портала Transfermarkt.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший Кривбасс, продолжит карьеру в Казахстане
ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке
Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
Додо трансферы трансферы Серии A Фиорентина Рома Рим Интер Милан Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08 января 2026, 08:41 5
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Турецкий тренер – о заявлениях Шелви

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Футбол | 09.01.2026, 00:01
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Футбол | 09.01.2026, 03:32
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08.01.2026, 13:50
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 11
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем