Бразильский футболист Додо, экс-игрок Шахтера, зимой может сменить Фиорентину на Интер.

Нерадзурри рассматривают возможность аренды бразильского правого защитника Додо. Чтобы убедить фиалок, миланский клуб готов включить в сделку одного из двух своих игроков на выбор.

Во Фиорентине после нестабильной игры Додо в 2025 году готовы рассматривать предложения по трансферу. Новый спортивный директор клуба Фабио Паратичи сначала проведет переговоры с самим игроком и его агентами, чтобы определить планы бразильца.

Помимо Интера, интерес к Додо проявляет и Рома, а также клубы за пределами Италии.

Защитник Додо, который перешел во Фиорентину в 2022 году из Шахтера за €20 млн, в сезоне 2025/26 провел 19 матчей Серии A, сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в €20 млн, по данным веб-портала Transfermarkt.