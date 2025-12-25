Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно
Витиньо, скорее всего, останется в Бразилии после завершения контракта с «бело-синими»
26-летний вингер «Динамо» Витиньо пользуется популярностью на трансферном рынке.
После сообщений об интересе к футболисту со стороны китайского «Ляонин Тирен», в СМИ появились сведения о том, что Витиньо уже получил два конкретных предложения от клубов бразильской Серии А.
По данным журналиста Лукаса Коллера, в борьбу за хавбека активно включились «Интернасьонал» и «Сантос», причем оба эти клуба сделали Витиньо конкретные предложения о полноценном контракте, стремясь воспользоваться тем фактом, что в середине 2026 года у футболиста истекает контракт с «Динамо».
В настоящий момент Витиньо выступает за «Интернасьонал» на правах аренды, и сыграл в 2025 году 48 официальных матчей за «колорадос», в которых отличился 11 голами и 1 ассистом.
