Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно

26-летний вингер «Динамо» Витиньо пользуется популярностью на трансферном рынке.

После сообщений об интересе к футболисту со стороны китайского «Ляонин Тирен», в СМИ появились сведения о том, что Витиньо уже получил два конкретных предложения от клубов бразильской Серии А.

По данным журналиста Лукаса Коллера, в борьбу за хавбека активно включились «Интернасьонал» и «Сантос», причем оба эти клуба сделали Витиньо конкретные предложения о полноценном контракте, стремясь воспользоваться тем фактом, что в середине 2026 года у футболиста истекает контракт с «Динамо».

В настоящий момент Витиньо выступает за «Интернасьонал» на правах аренды, и сыграл в 2025 году 48 официальных матчей за «колорадос», в которых отличился 11 голами и 1 ассистом.