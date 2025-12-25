Олег ДУЛУБ: «Динамо, Карпаты и даже Ливерпуль – это все одна история»

Известный тренер Олег Дулуб сравнил проблемы смены тренера в киевском «Динамо», львовских «Карпатах» и английском «Ливерпуле»:

«Я бы сказал, что «Динамо», «Карпаты» и даже «Ливерпуль» – это все одна история. Я говорю о тенденции прихода нового наставника после системного специалиста. После тренера, который выстраивал, обучал, тренировал. В Киеве это был Луческу, в «Карпатах» – Маркевич, а в «Ливерпуле» – Клопп.

Второй тренер, который приходит, когда эти процессы налажены, имеет очень важную задачу – поддерживать атмосферу. Но футбол – это комплекс. Нельзя ставить на первое место что-то одно: тактическое обучение или атмосферу. И вот здесь проблемы возникают у третьего тренера. Как я уже говорил, после Шовковского приходит Костюк, и у него будут проблемы, потому что ему нужно все выстраивать заново».

