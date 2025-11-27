Шахтер и Динамо на выезде. 4-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Вечером 27 ноября пройдут 18 поединков 4-го тура Лиги конференций
Вечером 27 ноября пройдут матчи 4-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и продлится до декабря.
В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.
В 4-м туре украинские клубы проведут матчи на выезде: 19:45 Омония – Динамо, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер.
В турнирной таблице Шахтер занимает 10-е место, имея 6 очков из 9. Динамо идет на 24-й позиции с 3 очками.
Лидируют после 3 туров: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).
Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).
По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.
Лига конференций УЕФА 2025/26
4-й тур, 27 ноября 2025
Расписание матчей
- 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)
- 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция)
- 19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария)
- 19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина)
- 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
- 19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения)
- 19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания)
- 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия)
- 19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 22:00. Абердин (Шотландия) – Ноа (Армения)
- 22:00. Брейдаблик (Исландия) – Самсунспор (Турция)
- 22:00. Дрита (Косово) – Шкендия (Северная Македония)
- 22:00. Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия)
- 22:00. Риека (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр)
- 22:00. Страсбург (Франция) – Кристал Пэлас (Англия)
- 22:00. Фиорентина (Италия) – AEK Афины (Греция)
- 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер Донецк (Украина)
- 22:00. Ягеллония (Польша) – КуПС (Финляндия)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Самсунспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|9
|2
|Целе
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|3
|Майнц
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|9
|4
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|7
|5
|Лозанна
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|7
|6
|Райо Вальекано
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|7
|Страсбург
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|7
|8
|Фиорентина
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|6
|9
|Кристал Пэлас
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|6
|10
|Шахтер Донецк
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|6
|11
|КуПС
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|5
|12
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|5
|13
|Дрита
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|5
|14
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|5
|15
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|4
|16
|Спарта Прага
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|4
|17
|Ноа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|4
|18
|Риека
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|4
|19
|Сигма
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|4
|20
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|4
|21
|Шкендия
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|4
|22
|Линкольн Ред Импс
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|4
|23
|Лех
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|3
|24
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|25
|Легия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|26
|Зриньски
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|3
|27
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|3
|28
|Хеккен
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|2
|29
|Омония
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|2
|30
|Шелбурн
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|31
|Шемрок Роверс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|32
|Брейдаблик
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|1
|33
|Абердин
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|1
|34
|Слован Братислава
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|0
|35
|Хамрун Спартанс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|0
|36
|Рапид Вена
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
