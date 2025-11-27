Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Динамо на выезде. 4-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Лига конференций
27 ноября 2025, 16:45 |
519
0

Шахтер и Динамо на выезде. 4-й тур Лиги конференций: расписание и таблица

Вечером 27 ноября пройдут 18 поединков 4-го тура Лиги конференций

27 ноября 2025, 16:45 |
519
0
Шахтер и Динамо на выезде. 4-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Коллаж Sport.ua

Вечером 27 ноября пройдут матчи 4-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 матчей. Лиговая фаза состоит из 6 туров и продлится до декабря.

В турнире выступают два украинских клуба: киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 4-м туре украинские клубы проведут матчи на выезде: 19:45 Омония – Динамо, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер.

В турнирной таблице Шахтер занимает 10-е место, имея 6 очков из 9. Динамо идет на 24-й позиции с 3 очками.

Лидируют после 3 туров: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

4-й тур, 27 ноября 2025

Расписание матчей

  • 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Шелбурн (Ирландия)
  • 19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Хеккен (Швеция)
  • 19:45. Лех Познань (Польша) – Лозанна (Швейцария)
  • 19:45. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина)
  • 19:45. Ракув (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • 19:45. Сигма Оломоуц (Чехия) – Целе (Словения)
  • 19:45. Слован Братислава (Словакия) – Райо Вальекано (Испания)
  • 19:45. Университатя Крайова (Румыния) – Майнц (Германия)
  • 19:45. Хамрун Спартанс (Мальта) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 22:00. Абердин (Шотландия) – Ноа (Армения)
  • 22:00. Брейдаблик (Исландия) – Самсунспор (Турция)
  • 22:00. Дрита (Косово) – Шкендия (Северная Македония)
  • 22:00. Легия (Польша) – Спарта Прага (Чехия)
  • 22:00. Риека (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • 22:00. Страсбург (Франция) – Кристал Пэлас (Англия)
  • 22:00. Фиорентина (Италия) – AEK Афины (Греция)
  • 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер Донецк (Украина)
  • 22:00. Ягеллония (Польша) – КуПС (Финляндия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Самсунспор 3 3 0 0 7 - 0 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 9
2 Целе 3 3 0 0 7 - 2 27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
3 Майнц 3 3 0 0 4 - 1 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9
4 АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 7
5 Лозанна 3 2 1 0 5 - 1 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7
6 Райо Вальекано 3 2 1 0 7 - 4 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
7 Страсбург 3 2 1 0 5 - 3 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 7
8 Фиорентина 3 2 0 1 6 - 2 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
9 Кристал Пэлас 3 2 0 1 5 - 2 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6
10 Шахтер Донецк 3 2 0 1 6 - 4 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 6
11 КуПС 3 1 2 0 4 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
12 Ракув 3 1 2 0 3 - 1 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 5
13 Дрита 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
14 Ягеллония 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 5
15 АЕК 3 1 1 1 8 - 4 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 4
16 Спарта Прага 3 1 1 1 4 - 2 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 4
17 Ноа 3 1 1 1 3 - 3 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
18 Риека 3 1 1 1 2 - 2 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
19 Сигма 3 1 1 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 4
20 Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4
21 Шкендия 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
22 Линкольн Ред Импс 3 1 1 1 3 - 7 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4
23 Лех 3 1 0 2 7 - 6 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3
24 Динамо Киев 3 1 0 2 6 - 5 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
25 Легия 3 1 0 2 3 - 4 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
26 Зриньски 3 1 0 2 5 - 7 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
27 АЗ Алкмаар 3 1 0 2 2 - 7 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3
28 Хеккен 3 0 2 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
29 Омония 3 0 2 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 2
30 Шелбурн 3 0 1 2 0 - 2 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
31 Шемрок Роверс 3 0 1 2 2 - 7 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
32 Брейдаблик 3 0 1 2 0 - 5 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1
33 Абердин 3 0 1 2 2 - 9 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 1
34 Слован Братислава 3 0 0 3 2 - 6 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
35 Хамрун Спартанс 3 0 0 3 0 - 5 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0
36 Рапид Вена 3 0 0 3 1 - 8 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Тренер сборной Украины: «Динамо может помочь отсутствие Ярмоленко и других»
Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
Лига конференций статистические расклады Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен выбор редакции Даниил Игнатенко Дрита КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Шемрок Роверс - Шахтер Омония - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
Футбол | 27 ноября 2025, 04:02 6
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов

Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
Футбол | 27.11.2025, 17:02
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27.11.2025, 11:21
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 3
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
26.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем