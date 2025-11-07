Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи
Вечером 6 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Во втором блоке прошли сыграны 9 поединков тура. Турнир прошел свой экватор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер в польском Кракове обыграло Брейдаблик из Исландии (2:0). Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас.
Киевское Динамо в польском Люблине разгромило команду Зриньски из Боснии и Герцеговины (6:0).
Украинец Александр Романчук забил гол, который принес победу команде Университатя Крайова над Рапидом из Вены (1:0).
После 3 туров Шахтер имеет 6 очков и занимает 10-е место, а Динамо с 3 баллами поднялось на 24-ю позицию, которая завершают зону плей-офф.
Лидируют: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).
По итогам 6 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы на 25–36 местах покинут турнир.
Лига конференций УЕФА 2025/26
3-й тур, 6 ноября 2025
22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0
Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83
22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция) – 1:2
Голы: Дембе, 61 – Энсисо, 21, Годо, 60
22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:1
Голы: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54
22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия) – 1:1
Голы: Кике Гомес, 83 – Фрук, 41
22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр) – 1:1
Голы: Бейр, 40 – Неофиту, 34
22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша) – 3:2
Голы: Паласон, 58, Де Фрутос, 83, Альваро Гарсия, 90+4 – Пальма, 11, Козубаль, 39
22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния) – 0:1
Гол: Романчук, 37
22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово) – 0:1
Гол: Айзерай, 57
22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша) – 1:1
Голы: Латифи, 49 – Лосано, 90+10
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Самсунспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|9
|2
|Целе
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|3
|Майнц
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|9
|4
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|7
|5
|Лозанна
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|7
|6
|Райо Вальекано
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|7
|Страсбург
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|7
|8
|Фиорентина
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|6
|9
|Кристал Пэлас
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|6
|10
|Шахтер Донецк
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|6
|11
|КуПС
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|5
|12
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|5
|13
|Дрита
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|5
|14
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|5
|15
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|4
|16
|Спарта Прага
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|4
|17
|Ноа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|4
|18
|Риека
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|4
|19
|Сигма
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|4
|20
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|4
|21
|Шкендия
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|4
|22
|Линкольн Ред Импс
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|4
|23
|Лех
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|3
|24
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|25
|Легия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|26
|Зриньски
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|3
|27
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|3
|28
|Хеккен
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|2
|29
|Омония
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|2
|30
|Шелбурн
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|31
|Шемрок Роверс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|32
|Брейдаблик
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|1
|33
|Абердин
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|1
|34
|Слован Братислава
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|0
|35
|Хамрун Спартанс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|0
|36
|Рапид Вена
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
Инфографика
22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0
22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция) – 1:2
22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:1
22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия) – 1:1
22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр) – 1:1
22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша) – 3:2
22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния) – 0:1
22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово) – 0:1
22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша) – 1:1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву
Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов
Цікавий момент. Гляньте де суперники Динамо і Шахтаря.з якими вони зіграли....
Ну ні чого, все буде норм, Переграєм Омонію та Фіорентину і ми в дамках
Не хочу нікого відмазувати, але жереб для ДК був найгіршим, який тільки можна було придумати в ЛК.