Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Вечером 6 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Во втором блоке прошли сыграны 9 поединков тура. Турнир прошел свой экватор.

Донецкий Шахтер в польском Кракове обыграло Брейдаблик из Исландии (2:0). Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас.

Киевское Динамо в польском Люблине разгромило команду Зриньски из Боснии и Герцеговины (6:0).

Украинец Александр Романчук забил гол, который принес победу команде Университатя Крайова над Рапидом из Вены (1:0).

После 3 туров Шахтер имеет 6 очков и занимает 10-е место, а Динамо с 3 баллами поднялось на 24-ю позицию, которая завершают зону плей-офф.

Лидируют: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).

По итогам 6 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы на 25–36 местах покинут турнир.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Дембе, 61 – Энсисо, 21, Годо, 60

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:1

Голы: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54

22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия) – 1:1

Голы: Кике Гомес, 83 – Фрук, 41

22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр) – 1:1

Голы: Бейр, 40 – Неофиту, 34

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша) – 3:2

Голы: Паласон, 58, Де Фрутос, 83, Альваро Гарсия, 90+4 – Пальма, 11, Козубаль, 39

22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния) – 0:1

Гол: Романчук, 37

22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово) – 0:1

Гол: Айзерай, 57

22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша) – 1:1

Голы: Латифи, 49 – Лосано, 90+10

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Самсунспор 3 3 0 0 7 - 0 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 9 2 Целе 3 3 0 0 7 - 2 27.11.25 19:45 Сигма - Целе 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9 3 Майнц 3 3 0 0 4 - 1 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9 4 АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 7 5 Лозанна 3 2 1 0 5 - 1 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7 6 Райо Вальекано 3 2 1 0 7 - 4 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7 7 Страсбург 3 2 1 0 5 - 3 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 7 8 Фиорентина 3 2 0 1 6 - 2 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6 9 Кристал Пэлас 3 2 0 1 5 - 2 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6 10 Шахтер Донецк 3 2 0 1 6 - 4 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 6 11 КуПС 3 1 2 0 4 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5 12 Ракув 3 1 2 0 3 - 1 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 5 13 Дрита 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5 14 Ягеллония 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 5 15 АЕК 3 1 1 1 8 - 4 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 4 16 Спарта Прага 3 1 1 1 4 - 2 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 4 17 Ноа 3 1 1 1 3 - 3 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4 18 Риека 3 1 1 1 2 - 2 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4 19 Сигма 3 1 1 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Сигма - Целе 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 4 20 Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4 21 Шкендия 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4 22 Линкольн Ред Импс 3 1 1 1 3 - 7 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4 23 Лех 3 1 0 2 7 - 6 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3 24 Динамо Киев 3 1 0 2 6 - 5 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3 25 Легия 3 1 0 2 3 - 4 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3 26 Зриньски 3 1 0 2 5 - 7 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3 27 АЗ Алкмаар 3 1 0 2 2 - 7 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3 28 Хеккен 3 0 2 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2 29 Омония 3 0 2 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 2 30 Шелбурн 3 0 1 2 0 - 2 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1 31 Шемрок Роверс 3 0 1 2 2 - 7 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1 32 Брейдаблик 3 0 1 2 0 - 5 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1 33 Абердин 3 0 1 2 2 - 9 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 1 34 Слован Братислава 3 0 0 3 2 - 6 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0 35 Хамрун Спартанс 3 0 0 3 0 - 5 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0 36 Рапид Вена 3 0 0 3 1 - 8 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0 Полная таблица

Инфографика

