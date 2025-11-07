Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Лига конференций
Шелбурн
06.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Дрита
Лига конференций
07 ноября 2025, 06:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 07:41
19476
17

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 ноября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Во втором блоке прошли сыграны 9 поединков тура. Турнир прошел свой экватор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в польском Кракове обыграло Брейдаблик из Исландии (2:0). Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас.

Киевское Динамо в польском Люблине разгромило команду Зриньски из Боснии и Герцеговины (6:0).

Украинец Александр Романчук забил гол, который принес победу команде Университатя Крайова над Рапидом из Вены (1:0).

После 3 туров Шахтер имеет 6 очков и занимает 10-е место, а Динамо с 3 баллами поднялось на 24-ю позицию, которая завершают зону плей-офф.

Лидируют: Самсунспор, Целе и Майнц (по 9 очков из 9), далее идут: АЕК Ларнака, Лозанна, Райо Вальекано, Страсбург (по 7).

По итогам 6 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы на 25–36 местах покинут турнир.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Дембе, 61 – Энсисо, 21, Годо, 60

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:1

Голы: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54

22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия) – 1:1

Голы: Кике Гомес, 83 – Фрук, 41

22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр) – 1:1

Голы: Бейр, 40 – Неофиту, 34

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша) – 3:2

Голы: Паласон, 58, Де Фрутос, 83, Альваро Гарсия, 90+4 – Пальма, 11, Козубаль, 39

22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния) – 0:1

Гол: Романчук, 37

22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово) – 0:1

Гол: Айзерай, 57

22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша) – 1:1

Голы: Латифи, 49 – Лосано, 90+10

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Самсунспор 3 3 0 0 7 - 0 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 9
2 Целе 3 3 0 0 7 - 2 27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
3 Майнц 3 3 0 0 4 - 1 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9
4 АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 7
5 Лозанна 3 2 1 0 5 - 1 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7
6 Райо Вальекано 3 2 1 0 7 - 4 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
7 Страсбург 3 2 1 0 5 - 3 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 7
8 Фиорентина 3 2 0 1 6 - 2 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
9 Кристал Пэлас 3 2 0 1 5 - 2 27.11.25 22:00 Страсбург - Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6
10 Шахтер Донецк 3 2 0 1 6 - 4 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 6
11 КуПС 3 1 2 0 4 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
12 Ракув 3 1 2 0 3 - 1 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 5
13 Дрита 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
14 Ягеллония 3 1 2 0 3 - 2 27.11.25 22:00 Ягеллония - КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 5
15 АЕК 3 1 1 1 8 - 4 27.11.25 22:00 Фиорентина - АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 4
16 Спарта Прага 3 1 1 1 4 - 2 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 4
17 Ноа 3 1 1 1 3 - 3 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
18 Риека 3 1 1 1 2 - 2 27.11.25 22:00 Риека - АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
19 Сигма 3 1 1 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Сигма - Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 4
20 Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Университатя Крайова - Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4
21 Шкендия 3 1 1 1 2 - 3 27.11.25 22:00 Дрита - Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
22 Линкольн Ред Импс 3 1 1 1 3 - 7 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4
23 Лех 3 1 0 2 7 - 6 27.11.25 19:45 Лех - Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3
24 Динамо Киев 3 1 0 2 6 - 5 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
25 Легия 3 1 0 2 3 - 4 27.11.25 22:00 Легия - Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
26 Зриньски 3 1 0 2 5 - 7 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
27 АЗ Алкмаар 3 1 0 2 2 - 7 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3
28 Хеккен 3 0 2 1 3 - 4 27.11.25 19:45 Зриньски - Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
29 Омония 3 0 2 1 2 - 3 27.11.25 19:45 Омония - Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 2
30 Шелбурн 3 0 1 2 0 - 2 27.11.25 19:45 АЗ Алкмаар - Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
31 Шемрок Роверс 3 0 1 2 2 - 7 27.11.25 22:00 Шемрок Роверс - Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
32 Брейдаблик 3 0 1 2 0 - 5 27.11.25 22:00 Брейдаблик - Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1
33 Абердин 3 0 1 2 2 - 9 27.11.25 22:00 Абердин - Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 1
34 Слован Братислава 3 0 0 3 2 - 6 27.11.25 19:45 Слован Братислава - Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
35 Хамрун Спартанс 3 0 0 3 0 - 5 27.11.25 19:45 Хамрун Спартанс - Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0
36 Рапид Вена 3 0 0 3 1 - 8 27.11.25 19:45 Ракув - Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Инфографика

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Альмир Айзерай (Дрита).
16’
Джеймс Норрис (Шелбурн) получает красную карточку.
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
ТУРАН: «Наша цель – выйти в 1/8 финала. Мы будем выкладываться на максимум»
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
За сьогодні клубам подяка.
Цікавий момент. Гляньте де суперники Динамо і Шахтаря.з якими вони зіграли....
Ответить
+9
Alex
Давно такого не было две Украинские команды очки для Украины заработали в один день
Ответить
+5
😼
Мда... Ну і суперники попалися Динамо: Саммунспору програли 3:0, які зараз очолюють турнірну таблицю та Крістал Пеласу програли 2:0
Ну ні чого, все буде норм, Переграєм Омонію та Фіорентину і ми в дамках 
Ответить
+3
Показать Скрыть 5 ответов
Viktor Shuper
не розумію як Шахта всрала Легії, щас би мали 3 з 3 перемоги
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Так дивишся на таблицю і думаєш - чемпіонат центральної і північної Європи. Якщо до перших додати Балкани, а до других - Нідерланди, Ірландію. А ще Фіорентіна, Крістал, Самсунспор.
Ответить
0
New Zealander
Норм, але я сподіваюсь що Туран не буде продовжувати свої експерименти в ЛК бо так можна догратися. 
Ответить
0
adidas777
Подивіться, де знаходяться суперники Динамо і кротів у таблиці.
Не хочу нікого відмазувати, але жереб для ДК був найгіршим, який тільки можна було придумати в ЛК.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Ще один доказ того, що колись станеться навпаки, і вже "Динамо" отримає повну торбу від команди, котра за рівнем гри йому ні в чому не поступається. Як це могло бути у грі з "Зріньські". Боснійці теж цілком могли відвантажити шість у ворота "динамівців". І рахунок був би 0:6 на користь команди з Боснії. І це виглядало б цілком природньо.
Ответить
-9
Показать Скрыть 2 ответа
