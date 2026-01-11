Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
Испания
11 января 2026, 14:46 | Обновлено 11 января 2026, 14:47
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната

Владислав забил в ворота Осасуны

11 января 2026, 14:46 | Обновлено 11 января 2026, 14:47
«Не самый искусный форвард». Испанские журналисты оценили супергол Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанские журналисты в Twitter оценили гол украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги.

«Борьба за выживание в Ла Лиге напряженная и зависит от серии побед. «Жирона» - явно на подъеме, победив «Осасуну» благодаря блестящему моменту от Ваната. Он - не самый искусный нападающий в мире, но он выполнил удар пяткой, который сорвал все попытки «Осасуны», - написал журналист Marca Эвгенио Муньос Фернандес.

«Если Владислав Ванат не забивает больше голов, то это только потому, что «Жирона» не очень его поддерживала, но я думаю, что он - очень хороший нападающий, за которым стоит наблюдать. Он хорошо двигается, имеет нюх на ворота. Он знает, как играть», - добавил другой журналист Marca Мигель Кинтана.

«Владислав Ванат мог сделать дубль, но его второй гол не засчитали. Но он - здесь, чует кровь при первой же возможности. Он улучшает свою игру и выглядит увереннее. Он очень хорошо читает игру своих партнеров по команде», - отметил Йонай Амаро.

Ранее на супергол Ваната отреагировал испанский журналист Нил Сола.

Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Осасуна
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
