Вытащили Жирону за уши. 5 последних голов команды забили Ванат и Цыганков

В матче 19‑го тура испанской Ла Лиги Жирона дома обыграла Осасуну со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч на 44‑й минуте ударом пяткой забил украинский нападающий Владислав Ванат.

Интересно, что последние 5 мячей Жироны забили украинцы – перед двумя голами Ваната три раза отличился украинский хавбек Виктор Цыганков.

Ванат отличился во второй игре подряд, это его 5-й гол в сезоне Ла Лиги 2025/26 и 6-й забитый мяч во всех турнирах за Жирону.

Цыганков имеет в своем активе 4 гола в сезоне Ла Лиги и 1 гол в Кубка Испании.

Благодаря успешным действиям украинцев Жирона поднялась из зоны вылета на 12-е место Ла Лиги (21 очко).

Ла Лига. 19‑й тур, 10 января 2026

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Последние матчи Жироны

10.01.2026. Жирона – Осасуна – 1:0 (гол Ваната)

04.01.2026. Мальорка – Жирона – 1:2 (голы Цыганкова и Ваната)

21.12.2025 Жирона – Атлетико Мадрид – 0:3

12.12.2025 РЕал Сосьедад – Жирона – 1:2 (два гола Цыганкова)

