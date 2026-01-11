Вытащили Жирону за уши. 5 последних голов команды забили Ванат и Цыганков
Украинцы подняли свою команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы
В матче 19‑го тура испанской Ла Лиги Жирона дома обыграла Осасуну со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч на 44‑й минуте ударом пяткой забил украинский нападающий Владислав Ванат.
Интересно, что последние 5 мячей Жироны забили украинцы – перед двумя голами Ваната три раза отличился украинский хавбек Виктор Цыганков.
Ванат отличился во второй игре подряд, это его 5-й гол в сезоне Ла Лиги 2025/26 и 6-й забитый мяч во всех турнирах за Жирону.
Цыганков имеет в своем активе 4 гола в сезоне Ла Лиги и 1 гол в Кубка Испании.
Благодаря успешным действиям украинцев Жирона поднялась из зоны вылета на 12-е место Ла Лиги (21 очко).
Ла Лига. 19‑й тур, 10 января 2026
Жирона – Осасуна – 1:0
Гол: Ванат, 44
Последние матчи Жироны
- 10.01.2026. Жирона – Осасуна – 1:0 (гол Ваната)
- 04.01.2026. Мальорка – Жирона – 1:2 (голы Цыганкова и Ваната)
- 21.12.2025 Жирона – Атлетико Мадрид – 0:3
- 12.12.2025 РЕал Сосьедад – Жирона – 1:2 (два гола Цыганкова)
Турнирная таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|19
|16
|1
|2
|53 - 20
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|49
|2
|Реал Мадрид
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|45
|3
|Вильярреал
|18
|13
|2
|3
|37 - 17
|17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал
|41
|4
|Атлетико Мадрид
|19
|11
|5
|3
|34 - 17
|18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|38
|5
|Эспаньол
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол
|33
|6
|Бетис
|19
|7
|8
|4
|31 - 25
|17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона
|29
|7
|Сельта
|18
|6
|8
|4
|24 - 20
|12.01.26 22:00 Севилья - Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол
|26
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|7
|3
|9
|17 - 25
|17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид
|24
|9
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25 - 24
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона
|23
|10
|Реал Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад
|21
|11
|Хетафе
|19
|6
|3
|10
|15 - 25
|18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе
|21
|12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|18 - 34
|16.01.26 22:00 Эспаньол - Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона
|21
|13
|Севилья
|18
|6
|2
|10
|24 - 29
|12.01.26 22:00 Севилья - Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис
|20
|14
|Осасуна
|19
|5
|4
|10
|18 - 22
|17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте
|19
|15
|Райо Вальекано
|18
|4
|7
|7
|14 - 21
|18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия
|19
|16
|Алавес
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад
|19
|17
|Мальорка
|18
|4
|6
|8
|20 - 26
|17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна
|18
|18
|Валенсия
|19
|3
|8
|8
|18 - 31
|18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья
|17
|19
|Леванте
|17
|3
|4
|10
|20 - 29
|11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте
|13
|20
|Реал Овьедо
|19
|2
|7
|10
|9 - 28
|17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка
|13
