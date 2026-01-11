Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вытащили Жирону за уши. 5 последних голов команды забили Ванат и Цыганков
Испания
11 января 2026, 17:07 | Обновлено 11 января 2026, 17:13
2

Вытащили Жирону за уши. 5 последних голов команды забили Ванат и Цыганков

Украинцы подняли свою команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В матче 19‑го тура испанской Ла Лиги Жирона дома обыграла Осасуну со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч на 44‑й минуте ударом пяткой забил украинский нападающий Владислав Ванат.

Интересно, что последние 5 мячей Жироны забили украинцы – перед двумя голами Ваната три раза отличился украинский хавбек Виктор Цыганков.

Ванат отличился во второй игре подряд, это его 5-й гол в сезоне Ла Лиги 2025/26 и 6-й забитый мяч во всех турнирах за Жирону.

Цыганков имеет в своем активе 4 гола в сезоне Ла Лиги и 1 гол в Кубка Испании.

Благодаря успешным действиям украинцев Жирона поднялась из зоны вылета на 12-е место Ла Лиги (21 очко).

Ла Лига. 19‑й тур, 10 января 2026

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Последние матчи Жироны

  • 10.01.2026. Жирона – Осасуна – 1:0 (гол Ваната)
  • 04.01.2026. Мальорка – Жирона – 1:2 (голы Цыганкова и Ваната)
  • 21.12.2025 Жирона – Атлетико Мадрид – 0:3
  • 12.12.2025 РЕал Сосьедад – Жирона – 1:2 (два гола Цыганкова)

Турнирная таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 19 16 1 2 53 - 20 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 49
2 Реал Мадрид 19 14 3 2 41 - 17 17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37 - 17 17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 41
4 Атлетико Мадрид 19 11 5 3 34 - 17 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22 - 19 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 33
6 Бетис 19 7 8 4 31 - 25 17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 29
7 Сельта 18 6 8 4 24 - 20 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 26
8 Атлетик Бильбао 19 7 3 9 17 - 25 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 24
9 Эльче 19 5 8 6 25 - 24 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 23
10 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24 - 27 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 21
11 Хетафе 19 6 3 10 15 - 25 18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 21
12 Жирона 19 5 6 8 18 - 34 16.01.26 22:00 Эспаньол - Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 21
13 Севилья 18 6 2 10 24 - 29 12.01.26 22:00 Севилья - Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 20
14 Осасуна 19 5 4 10 18 - 22 17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 19
15 Райо Вальекано 18 4 7 7 14 - 21 18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 19
16 Алавес 19 5 4 10 16 - 24 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 19
17 Мальорка 18 4 6 8 20 - 26 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18 - 31 18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 17
19 Леванте 17 3 4 10 20 - 29 11.01.26 17:15 Леванте - Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 13
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9 - 28 17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 13
Полная таблица

По теме:
Пенальти и удаление. Райо обыграл Мальорку в Ла Лиге
ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги
Леванте – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Осасуна статистика
