ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги
Украинец отличился во втором матче подряд, а всего забил 6 голов в сезоне
В матче 19‑го тура испанской Ла Лиги Жирона дома обыграла Осасуну со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч на 44‑й минуте забил украинский нападающий Владислав Ванат.
Гол получился эффектным. Получив прострельную передачу от Алекса Морено, Ванат элегантно переправил мяч в ворота ударом пяткой в касание, чем принес своей команде важную победу.
Этот забитый мяч стал для 24‑летнего украинца пятым в Ла Лиге в сезоне 2025/26 и шестым во всех турнирах за Жирону.
Украинец отличился во второй игре подряд, подтвердив свою отличную форму в чемпионате Испании.
Последние 5 мячей Жироны забили украинцы – перед двумя голами Ваната три раза отличился украинский хавбек Виктор Цыганков.
Ла Лига. 19‑й тур, 10 января 2026
Жирона – Осасуна – 1:0
Гол: Ванат, 44
ВИДЕО. Как Ванат забил гол пяткой за Жирону в игре с Осасуной
Видеообзор матча
Фотогалерея. Владислав Ванат в матче Жироны против Осасуны
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Попов – о смерти Брагина
В полуфинальных поединках сыграют: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко