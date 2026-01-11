Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги
Испания
11 января 2026, 16:54 | Обновлено 11 января 2026, 17:13
ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги

Украинец отличился во втором матче подряд, а всего забил 6 голов в сезоне

ФОТО. Как Ванат забил супергол пяткой за Жирону в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В матче 19‑го тура испанской Ла Лиги Жирона дома обыграла Осасуну со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч на 44‑й минуте забил украинский нападающий Владислав Ванат.

Гол получился эффектным. Получив прострельную передачу от Алекса Морено, Ванат элегантно переправил мяч в ворота ударом пяткой в касание, чем принес своей команде важную победу.

Этот забитый мяч стал для 24‑летнего украинца пятым в Ла Лиге в сезоне 2025/26 и шестым во всех турнирах за Жирону.

Украинец отличился во второй игре подряд, подтвердив свою отличную форму в чемпионате Испании.

Последние 5 мячей Жироны забили украинцы – перед двумя голами Ваната три раза отличился украинский хавбек Виктор Цыганков.

Ла Лига. 19‑й тур, 10 января 2026

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

ВИДЕО. Как Ванат забил гол пяткой за Жирону в игре с Осасуной

Видеообзор матча

Фотогалерея. Владислав Ванат в матче Жироны против Осасуны

Комментарии
