ФОТО. Как украинец победу в Кубке португальской лиги праздновал

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
11 января 2026, 14:41 | Обновлено 11 января 2026, 14:42
Орест Лебеденко выиграл первый трофей с Виторией

Instagram

В субботу, 10 января 2026 года, состоялся финальный матч Кубка португальской лиги между «Виторией» и «Брагой».

Решающая игра прошла в Лейрии на стадионе Magalhaes Pessoa и завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Витории» выступает украинский левый защитник Орест Лебеденко, который этот матч провел на скамейке запасных, но в итоге выиграл свой первый трофей с клубом.

По теме:
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Витория Гимараеш – Брага – 2:1. Финал Кубка португальской лиги. Видео голов
В Португалии определен сенсационный победитель Кубка лиги
Брага Кубок португальской лиги по футболу Витория Гимараеш Орест Лебеденко фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
