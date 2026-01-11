ФОТО. Как украинец победу в Кубке португальской лиги праздновал
Орест Лебеденко выиграл первый трофей с Виторией
В субботу, 10 января 2026 года, состоялся финальный матч Кубка португальской лиги между «Виторией» и «Брагой».
Решающая игра прошла в Лейрии на стадионе Magalhaes Pessoa и завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 2:1.
В составе «Витории» выступает украинский левый защитник Орест Лебеденко, который этот матч провел на скамейке запасных, но в итоге выиграл свой первый трофей с клубом.
ФОТО. Как украинец праздновал победу в Кубке португальской лиги
