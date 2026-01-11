Легионер Руха рассказал, получал ли он предложение от Карпат

Бразильский полузащитник «Руха» Таллес Бренер рассказал, следил ли он за выступлениями команды во время аренды, а также сообщил, что не получал предложений от «Карпат».

– Следил ли ты за играми «Руха», пока был в отъезде? Возможно, уже успел поговорить с главным тренером Иваном Федиком?

– Да, я всегда старался следить за матчами. Я вижу, что у «Руха» очень хорошая молодая команда. Также я уже общался с Иваном Федиком. Он отличный тренер и очень хорошо выполняет свою работу.

– Сейчас «Рух» активно сотрудничает с «Карпатами», и многие игроки уже сменили клубную прописку в пределах Львова. Тебе не предлагали перейти в «Карпаты»?

– На данный момент никаких предложений или разговоров о моем переходе в «Карпаты» не было.

– Твой бывший тренер Виталий Пономарев сейчас возглавляет ЛНЗ и создал настоящую сенсацию – команда на первом месте в УПЛ, обыграла в первом круге «Динамо» и «Шахтер». Удивлен таким успехом?

– Виталий Пономарев – отличный специалист и человек. Он демонстрирует высокий уровень в УПЛ, поэтому результаты ЛНЗ меня не удивляют – это следствие его усердной работы. Мне повезло работать с ним в «Рухе», когда мы едва не квалифицировались в еврокубки.

Ранее Таллес подтвердил, что возвращается в «Рух».