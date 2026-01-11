Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Руха рассказал, получал ли он предложение от Карпат
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 17:05 |
379
0

Легионер Руха рассказал, получал ли он предложение от Карпат

Таллес не вел переговоров о переходе в состав «львов»

11 января 2026, 17:05 |
379
0
Легионер Руха рассказал, получал ли он предложение от Карпат
ФК Рух. Таллес

Бразильский полузащитник «Руха» Таллес Бренер рассказал, следил ли он за выступлениями команды во время аренды, а также сообщил, что не получал предложений от «Карпат».

– Следил ли ты за играми «Руха», пока был в отъезде? Возможно, уже успел поговорить с главным тренером Иваном Федиком?

– Да, я всегда старался следить за матчами. Я вижу, что у «Руха» очень хорошая молодая команда. Также я уже общался с Иваном Федиком. Он отличный тренер и очень хорошо выполняет свою работу.

– Сейчас «Рух» активно сотрудничает с «Карпатами», и многие игроки уже сменили клубную прописку в пределах Львова. Тебе не предлагали перейти в «Карпаты»?

– На данный момент никаких предложений или разговоров о моем переходе в «Карпаты» не было.

– Твой бывший тренер Виталий Пономарев сейчас возглавляет ЛНЗ и создал настоящую сенсацию команда на первом месте в УПЛ, обыграла в первом круге «Динамо» и «Шахтер». Удивлен таким успехом?

– Виталий Пономарев – отличный специалист и человек. Он демонстрирует высокий уровень в УПЛ, поэтому результаты ЛНЗ меня не удивляют – это следствие его усердной работы. Мне повезло работать с ним в «Рухе», когда мы едва не квалифицировались в еврокубки.

Ранее Таллес подтвердил, что возвращается в «Рух».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Воспитанник Динамо, выступающий за Зарю, стал клиентом Зозули и Коноплянки
Экс-игрок претендента на УПЛ может перейти к аутсайдеру Первой лиги
Таллес Бренер Рух Львов Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11 января 2026, 16:11 0
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 11 января в 21:45 по Киеву

МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Футбол | 11 января 2026, 08:08 1
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»

Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»

6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11.01.2026, 12:45
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11.01.2026, 07:31
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10.01.2026, 20:24
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 45
Теннис
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем