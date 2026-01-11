ВИДЕО. Определены победители турниров ATP 250 в Брисбене и Гонконге
В Австралии чемпионом стал Даниил Медведев, в Гонконге трофей выиграл Александр Бублик
11 января состоялись финальные матчи хардовых турниров ATP 250 в Брисбене (Австралия) и Гонконге.
Трофей австралийских соревнований завоевал Даниил Медведев (АТР 13), который в решающем поединке переиграл Брендона Накашиму (США, ATP 33).
Накашима провел четвертый финал на уровне Тура и первый с сентября 2022 года – тогда он выиграл свой единственный трофей в Сан-Диего.
Чемпионом на кортах Гонконга стал Александр Бублик (Казахстан, ATP 11). В решающей встрече Бублик выиграл у седьмой ракетки мира Лоренцо Музетти (Италия).
Бублик завоевал девятый трофей в карьере и с понедельника дебютирует в топ-10. Музетти сыграл в девятом финале на уровне Тура и боролся за третий трофей.
ATP 250 Брисбен. Хард. Финал
- Даниил Медведев [1] – Брендон Накашима (США) – 6:2, 7:6 (7:1)
АТР 250 Гонконг. Хард. Финал
- Лоренцо Музетти (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) [2] – 6:7 (2:7), 3:6
