ВИДЕО. Определены победители турниров ATP 250 в Брисбене и Гонконге

11 января состоялись финальные матчи хардовых турниров ATP 250 в Брисбене (Австралия) и Гонконге.

Трофей австралийских соревнований завоевал Даниил Медведев (АТР 13), который в решающем поединке переиграл Брендона Накашиму (США, ATP 33).

Накашима провел четвертый финал на уровне Тура и первый с сентября 2022 года – тогда он выиграл свой единственный трофей в Сан-Диего.

Чемпионом на кортах Гонконга стал Александр Бублик (Казахстан, ATP 11). В решающей встрече Бублик выиграл у седьмой ракетки мира Лоренцо Музетти (Италия).

Бублик завоевал девятый трофей в карьере и с понедельника дебютирует в топ-10. Музетти сыграл в девятом финале на уровне Тура и боролся за третий трофей.

ATP 250 Брисбен. Хард. Финал

Даниил Медведев [1] – Брендон Накашима (США) – 6:2, 7:6 (7:1)

АТР 250 Гонконг. Хард. Финал