  4. ВИДЕО. Определены победители турниров ATP 250 в Брисбене и Гонконге
ATP
11 января 2026, 17:04 |
В Австралии чемпионом стал Даниил Медведев, в Гонконге трофей выиграл Александр Бублик

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик и Лоренцо Музетти

11 января состоялись финальные матчи хардовых турниров ATP 250 в Брисбене (Австралия) и Гонконге.

Трофей австралийских соревнований завоевал Даниил Медведев (АТР 13), который в решающем поединке переиграл Брендона Накашиму (США, ATP 33).

Накашима провел четвертый финал на уровне Тура и первый с сентября 2022 года – тогда он выиграл свой единственный трофей в Сан-Диего.

Чемпионом на кортах Гонконга стал Александр Бублик (Казахстан, ATP 11). В решающей встрече Бублик выиграл у седьмой ракетки мира Лоренцо Музетти (Италия).

Бублик завоевал девятый трофей в карьере и с понедельника дебютирует в топ-10. Музетти сыграл в девятом финале на уровне Тура и боролся за третий трофей.

ATP 250 Брисбен. Хард. Финал

  • Даниил Медведев [1] – Брендон Накашима (США) – 6:2, 7:6 (7:1)

АТР 250 Гонконг. Хард. Финал

  • Лоренцо Музетти (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) [2] – 6:7 (2:7), 3:6

ATP Брисбен ATP Гонконг Александр Бублик Брэндон Накашима Даниил Медведев Лоренцо Музетти теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
