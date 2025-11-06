Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Ноа
06.11.2025 19:45 - : -
Сигма
Лига конференций
Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА

Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Вечером 6 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграет условно домашний матч против Брейдаблика из Исландии.

Киевское Динамо в польском Люблине принимает клуб Зриньски из Боснии и Герцеговины.

Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

  • 19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)
  • 19:45. КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия)
  • 19:45. Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)
  • 19:45. Ноа (Армения) – Сигма Оломоуц (Чехия)
  • 19:45. Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 19:45. Спарта Прага (Чехия) – Ракув (Польша)
  • 19:45. Целе (Словения) – Легия (Польша)
  • 19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Брейдаблик (Исландия)
  • 19:45. AEK Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)
  • 22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр)
  • 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша)
  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)
  • 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Ванат назвал проблему, которая появилась после перехода из Динамо в Жирону
Шанс для Шахтера и Динамо. 3-й тур Лиги конференций: расписание, таблица
Украинский легионер в Исландии предупредил Шахтер
