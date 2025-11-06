Лига конференций. 3-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 6 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА
Вечером 6 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 18 поединков (по 9 в первом и втором блоках).
Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграет условно домашний матч против Брейдаблика из Исландии.
Киевское Динамо в польском Люблине принимает клуб Зриньски из Боснии и Герцеговины.
Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).
Лига конференций УЕФА 2025/26
3-й тур, 6 ноября 2025
- 19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия)
- 19:45. КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия)
- 19:45. Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия)
- 19:45. Ноа (Армения) – Сигма Оломоуц (Чехия)
- 19:45. Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- 19:45. Спарта Прага (Чехия) – Ракув (Польша)
- 19:45. Целе (Словения) – Легия (Польша)
- 19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Брейдаблик (Исландия)
- 19:45. AEK Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- 22:00. Хеккен (Швеция) – Страсбург (Франция)
- 22:00. Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- 22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Риека (Хорватия)
- 22:00. Лозанна (Швейцария) – Омония (Кипр)
- 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Лех Познань (Польша)
- 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Университатя Крайова (Румыния)
- 22:00. Шелбурн (Ирландия) – Дрита (Косово)
- 22:00. Шкендия (Северная Македония) – Ягеллония (Польша)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
