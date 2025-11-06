Первый блок Лиги конференций. Шахтер взял три очка, очередь – за Динамо

Вечером 6 ноября проходят матчи 3-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В первом блоке завершилось 9 поединков.

Донецкий Шахтер в польском Кракове обыграло Брейдаблик из Исландии. Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас.

В вечернем поединке в 22:00 киевское Динамо в польском Люблине принимает клуб Зриньски из Боснии и Герцеговины.

Лига конференций УЕФА 2025/26

3-й тур, 6 ноября 2025

19:45. Шахтер Донецк (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 2:0

Голы: Бондаренко, 28, Элиас, 65

19:45. АЕК Ларнака (Кипр) – Абердин (Шотландия) – 0:0

19:45. КуПС (Финляндия) – Слован Братислава (Словакия) – 3:1

Голы: Антви, 41, Пажишек, 48, Оксанен, 81 – Марчелли, 3

19:45. Майнц (Германия) – Фиорентина (Италия) – 2:1

Голы: Холлербах, 68, Ли Джэ Сон, 90+5 – Зомм, 16

19:45. Ноа (Армения) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2

Голы: Мулахусейнович, 21 – Славичек, 10, Силла, 24

19:45. Самсунспор (Турция) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0

Голы: Хольсе, 18, Килинч, 58, Мариус, 77

19:45. Спарта Прага (Чехия) – Ракув (Польша) – 0:0

19:45. Целе (Словения) – Легия (Польша) – 2:1

Голы: Иосифов, 72, Карничник, 77 – Урбаньски, 17

19:45. AEK Афины (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:1

Голы: Йович, 90 (пен) – Берк, 21 (пен)

