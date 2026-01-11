Команда Неймара близка к соглашению с новым главным спонсором
Букмекерская компания может занять главное место на форме Сантоса
Sportingbet ведет переговоры с «Сантосом», в составе которого играет Неймар, о заключении главного спонсорского соглашения.
Букмекерская компания, которая с прошлого года является титульным спонсором «Палмейраса», рассчитывает занять самое заметное место на форме «Сантоса» после расторжения контракта с 7K.
По данным источников, оператор готов предложить сумму выше 51 млн реалов (около 10,2 млн долларов), которые клуб получил от предыдущего спонсора в 2025 году.
Sportingbet конкурирует за партнерство с Betano, которая считается фаворитом переговоров и активно инвестирует в бразильский футбол, включая рекордный контракт с «Фламенго».
