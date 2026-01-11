Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Команда Неймара близка к соглашению с новым главным спонсором
Азартные игры
11 января 2026, 17:07 |
57
0

Команда Неймара близка к соглашению с новым главным спонсором

Букмекерская компания может занять главное место на форме Сантоса

11 января 2026, 17:07 |
57
0
Команда Неймара близка к соглашению с новым главным спонсором
Getty Images/Global Images Ukraine.Неймар

Sportingbet ведет переговоры с «Сантосом», в составе которого играет Неймар, о заключении главного спонсорского соглашения.

Букмекерская компания, которая с прошлого года является титульным спонсором «Палмейраса», рассчитывает занять самое заметное место на форме «Сантоса» после расторжения контракта с 7K.

По данным источников, оператор готов предложить сумму выше 51 млн реалов (около 10,2 млн долларов), которые клуб получил от предыдущего спонсора в 2025 году.

Sportingbet конкурирует за партнерство с Betano, которая считается фаворитом переговоров и активно инвестирует в бразильский футбол, включая рекордный контракт с «Фламенго».

По теме:
Рынки прогнозов в Нью-Йорке могут лишиться спортивных ставок
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании
азарт ставки букмекеры Сантос Неймар Палмейрас Фламенго
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 0
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Биатлон | 11 января 2026, 13:26 7
Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ
Штрафные круги и слабый Дудченко. Украина – 14-я в мужской эстафете КМ

Украинская команда разочаровала выступлением

Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11.01.2026, 07:31
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 19
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем