Команда Неймара близка к соглашению с новым главным спонсором

Sportingbet ведет переговоры с «Сантосом», в составе которого играет Неймар, о заключении главного спонсорского соглашения.

Букмекерская компания, которая с прошлого года является титульным спонсором «Палмейраса», рассчитывает занять самое заметное место на форме «Сантоса» после расторжения контракта с 7K.

По данным источников, оператор готов предложить сумму выше 51 млн реалов (около 10,2 млн долларов), которые клуб получил от предыдущего спонсора в 2025 году.

Sportingbet конкурирует за партнерство с Betano, которая считается фаворитом переговоров и активно инвестирует в бразильский футбол, включая рекордный контракт с «Фламенго».