Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Фламенго объявил о крупнейшем спонсорском соглашении в истории Бразилии
Азартные игры
19 августа 2025, 14:13 | Обновлено 19 августа 2025, 14:28
152
0

Фламенго объявил о крупнейшем спонсорском соглашении в истории Бразилии

Сумма сделки стала рекордной для спортивной индустрии страны

19 августа 2025, 14:13 | Обновлено 19 августа 2025, 14:28
152
0
Фламенго объявил о крупнейшем спонсорском соглашении в истории Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский клуб «Фламенго» подтвердил, что букмекерская компания Betano станет его новым генеральным спонсором.

По неофициальным данным, клуб будет получать почти $50 млн в год, что делает это соглашение крупнейшей спонсорской сделкой в истории бразильского футбола.

Партнерство охватит мужскую и женскую команды, олимпийские виды спорта и медиаканал FlamengoTV. Контракт должен получить одобрение совета клуба на этой неделе.

Соглашение сменит предыдущий контракт с Pixbet, действовавший четыре года и также считавшийся рекордным. За это время «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес, Кубок и Суперкубок Бразилии.

В Индии полиция арестовала игроков во время ночного рейда

По теме:
В Индии полиция арестовала игроков во время ночного рейда
В США игрок казино сорвал почти 400 джекпотов за день
Филиппинские операторы ставок переходят на зашифрованные приложения
азарт казино ставки букмекеры Фламенго Кубок Либертадорес
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14 августа 2025, 16:31 4
Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Букмекеры назвали фаворита ответного матча Q3 ЛЕ Шахтер – Панатинаикос

Горняки начнут вторую игру третьего раунда квалификации Лиги Европы 14 августа в 21:00

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 1
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Футбол | 19.08.2025, 12:31
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем