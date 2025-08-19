Фламенго объявил о крупнейшем спонсорском соглашении в истории Бразилии
Сумма сделки стала рекордной для спортивной индустрии страны
Бразильский клуб «Фламенго» подтвердил, что букмекерская компания Betano станет его новым генеральным спонсором.
По неофициальным данным, клуб будет получать почти $50 млн в год, что делает это соглашение крупнейшей спонсорской сделкой в истории бразильского футбола.
Партнерство охватит мужскую и женскую команды, олимпийские виды спорта и медиаканал FlamengoTV. Контракт должен получить одобрение совета клуба на этой неделе.
Соглашение сменит предыдущий контракт с Pixbet, действовавший четыре года и также считавшийся рекордным. За это время «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес, Кубок и Суперкубок Бразилии.
