Фламенго объявил о крупнейшем спонсорском соглашении в истории Бразилии

Бразильский клуб «Фламенго» подтвердил, что букмекерская компания Betano станет его новым генеральным спонсором.

По неофициальным данным, клуб будет получать почти $50 млн в год, что делает это соглашение крупнейшей спонсорской сделкой в истории бразильского футбола.

Партнерство охватит мужскую и женскую команды, олимпийские виды спорта и медиаканал FlamengoTV. Контракт должен получить одобрение совета клуба на этой неделе.

Соглашение сменит предыдущий контракт с Pixbet, действовавший четыре года и также считавшийся рекордным. За это время «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес, Кубок и Суперкубок Бразилии.

