Поражение Андерлехта от Шарлеруа. Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами
Вечером 26 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии
Вечером 26 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии.
Поражение потерпел Андерлехт от Шарлеруа (1:2). Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами (3:5).
Турнирное положение в Бельгии: Сент-Жилуаз (42), Брюгге (41), Сент-Трюйден (38), Андерлехт (35), Мехелен (30), Стандард (27), Генк (25), Антверпен, Вестерло, Шарлеруа (по 24)
Чемпиона Бельгии. 20-й тур, 26 декабря 2025
Генк – Брюгге – 3:5
Голы: Сор, 24, Хейманс, 51, Ито, 76 – Ветлесен, 13, Вермант, 22, Ванакен, 43, Станкович, 80, Сандра, 90+3
Серкль Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1
Голы: Магни, 43 (пен) – Расмуссен, 17
Стандард – Сент-Трейден – 1:2
Голы: Нильсен, 20 – Гото, 35, 63
Андерлехт – Шарлеруа – 1:2
Голы: Торган Азар, 24 (пен) – Камара, 12, Гиагон, 15
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|12
|6
|2
|36 - 12
|17.01.26 17:00 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|42
|2
|Брюгге
|20
|13
|2
|5
|36 - 22
|17.01.26 17:00 Брюгге - Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен
|41
|3
|Сент-Трюйден
|20
|12
|3
|5
|30 - 23
|18.01.26 19:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден
|39
|4
|Андерлехт
|20
|10
|5
|5
|28 - 22
|17.01.26 17:00 Гент - Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз
|35
|5
|Мехелен
|19
|8
|6
|5
|24 - 21
|27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен
|30
|6
|Стандард
|20
|8
|3
|9
|18 - 23
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард
|27
|7
|Генк
|20
|6
|7
|7
|27 - 31
|17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле
|25
|8
|Антверпен
|19
|6
|6
|7
|22 - 20
|27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК
|24
|9
|Вестерло
|19
|6
|6
|7
|28 - 28
|27.12.25 21:45 Гент - Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент
|24
|10
|Шарлеруа
|20
|6
|6
|8
|23 - 26
|18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер
|24
|11
|Гент
|19
|6
|5
|8
|26 - 29
|27.12.25 21:45 Гент - Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент
|23
|12
|Зюлте-Варегем
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем
|23
|13
|Ауд-Хеверле
|19
|5
|4
|10
|19 - 29
|27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден
|19
|14
|Ла Лувьер
|19
|4
|7
|8
|15 - 21
|27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт
|19
|15
|Серкль Брюгге
|20
|3
|8
|9
|25 - 30
|17.01.26 17:00 Вестерло - Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге
|17
|16
|Дендер ФК
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК
|12
