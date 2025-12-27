Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Поражение Андерлехта от Шарлеруа. Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
27 декабря 2025, 00:49 | Обновлено 27 декабря 2025, 01:26
Поражение Андерлехта от Шарлеруа. Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами

Вечером 26 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии

Поражение Андерлехта от Шарлеруа. Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялись 4 матча 20-го тура чемпионата Бельгии.

Поражение потерпел Андерлехт от Шарлеруа (1:2). Генк и Брюгге выдали шоу с 8 голами (3:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение в Бельгии: Сент-Жилуаз (42), Брюгге (41), Сент-Трюйден (38), Андерлехт (35), Мехелен (30), Стандард (27), Генк (25), Антверпен, Вестерло, Шарлеруа (по 24)

Чемпиона Бельгии. 20-й тур, 26 декабря 2025

Генк – Брюгге – 3:5

Голы: Сор, 24, Хейманс, 51, Ито, 76 – Ветлесен, 13, Вермант, 22, Ванакен, 43, Станкович, 80, Сандра, 90+3

Серкль Брюгге – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1

Голы: Магни, 43 (пен) – Расмуссен, 17

Стандард – Сент-Трейден – 1:2

Голы: Нильсен, 20 – Гото, 35, 63

Андерлехт – Шарлеруа – 1:2

Голы: Торган Азар, 24 (пен) – Камара, 12, Гиагон, 15

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 20 12 6 2 36 - 12 17.01.26 17:00 Юнион Сент-Жилуаз - Мехелен26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз 42
2 Брюгге 20 13 2 5 36 - 22 17.01.26 17:00 Брюгге - Ла Лувьер26.12.25 Генк 3:5 Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен 41
3 Сент-Трюйден 20 12 3 5 30 - 23 18.01.26 19:15 Сент-Трюйден - Ауд-Хеверле26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден 39
4 Андерлехт 20 10 5 5 28 - 22 17.01.26 17:00 Гент - Андерлехт26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз 35
5 Мехелен 19 8 6 5 24 - 21 27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен 30
6 Стандард 20 8 3 9 18 - 23 18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Стандард 1:2 Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард 27
7 Генк 20 6 7 7 27 - 31 17.01.26 17:00 Зюлте-Варегем - Генк26.12.25 Генк 3:5 Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле 25
8 Антверпен 19 6 6 7 22 - 20 27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК 24
9 Вестерло 19 6 6 7 28 - 28 27.12.25 21:45 Гент - Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент 24
10 Шарлеруа 20 6 6 8 23 - 26 18.01.26 19:30 Шарлеруа - Стандард26.12.25 Андерлехт 1:2 Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер 24
11 Гент 19 6 5 8 26 - 29 27.12.25 21:45 Гент - Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент 23
12 Зюлте-Варегем 19 5 8 6 25 - 27 27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем 23
13 Ауд-Хеверле 19 5 4 10 19 - 29 27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден 19
14 Ла Лувьер 19 4 7 8 15 - 21 27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт 19
15 Серкль Брюгге 20 3 8 9 25 - 30 17.01.26 17:00 Вестерло - Серкль Брюгге26.12.25 Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге 17
16 Дендер ФК 19 2 6 11 15 - 33 27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК 12
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
