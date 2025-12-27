Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Другие новости
27 декабря 2025, 01:23 |
499
1

ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга

Никола Залевски успел натворить делов...

27 декабря 2025, 01:23 |
499
1 Comments
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Instagram. Эмили Паллини, Никола Залевски и Ludwig

Никола Залевски этим летом окончательно покинул «Интер» после полугодовой аренды и выкупа за 6 млн евро, перебравшись в «Аталанту».

Однако на новом месте полузащитник оказался в центре не только футбольных, но и личных скандалов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В октябре Gazzetta dello Sport сообщала о возможном романе Залевски с блогершей Эмили Паллини, которую ранее считали девушкой римского диджея и друга футболиста – Ludwig. Тогда история ограничивалась слухами и взаимными подписками в соцсетях, но даже этого хватило, чтобы фанаты вывесили у Колизея резкий баннер в адрес игрока.

В декабре появились первые подтверждения: Залевски опубликовал романтичное фото с Паллини с ее дня рождения. Недавно инфлюенсерка вновь подогрела интерес, выложив совместный снимок с сердцем, дав понять, что пара не против внимания к своей истории.

По теме:
ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
ФОТО. Ярослава Магучих показала свою жизнь в стиле рандом
ВИДЕО. Как звезда Барселоны шокировал африканских детишек
фото lifestyle Никола Залевски Аталанта чемпионат Италии по футболу Интер Милан
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллингем выступил с неожиданным требованием к Реалу. Он разочаровал Куртуа
Футбол | 27 декабря 2025, 01:02 0
Беллингем выступил с неожиданным требованием к Реалу. Он разочаровал Куртуа
Беллингем выступил с неожиданным требованием к Реалу. Он разочаровал Куртуа

Британец хочет повышения зарплаты

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 7
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26.12.2025, 09:26
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26.12.2025, 11:19
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
Футбол | 26.12.2025, 22:22
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
На бабло повелась
Ответить
0
Популярные новости
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
26.12.2025, 19:47 15
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем