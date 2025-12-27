ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Никола Залевски успел натворить делов...
Никола Залевски этим летом окончательно покинул «Интер» после полугодовой аренды и выкупа за 6 млн евро, перебравшись в «Аталанту».
Однако на новом месте полузащитник оказался в центре не только футбольных, но и личных скандалов.
В октябре Gazzetta dello Sport сообщала о возможном романе Залевски с блогершей Эмили Паллини, которую ранее считали девушкой римского диджея и друга футболиста – Ludwig. Тогда история ограничивалась слухами и взаимными подписками в соцсетях, но даже этого хватило, чтобы фанаты вывесили у Колизея резкий баннер в адрес игрока.
В декабре появились первые подтверждения: Залевски опубликовал романтичное фото с Паллини с ее дня рождения. Недавно инфлюенсерка вновь подогрела интерес, выложив совместный снимок с сердцем, дав понять, что пара не против внимания к своей истории.
