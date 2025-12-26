Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 26 декабря 2025, 19:46
1893
1

Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах

Каюк анонсирует трансферы ЛНЗ

26 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 26 декабря 2025, 19:46
1893
1 Comments
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк заявил, что в ближайшее время клуб объявит о подписании договоров с тремя новыми футболистами.

«Продажа Оба в Шахтер – это выгодный финансовый кейс для нас. И дальнейшей распродажи наших игроков не будет. Мы сейчас усилимся тремя игроками, а также уже есть планы на лето».

«Кто новички? Я не могу фамилии сейчас назвать, но мы близки к подписанию контрактов», – сказал Каюк.

ЛНЗ неожиданно стал зимним чемпионом УПЛ, но продал в Шахтер лидера Проспера Оба ориентировочно за 4 миллиона евро.

По теме:
В ЛНЗ отреагировали на возможное попадание клуба в Лигу чемпионов
Тренер Динамо: «Семь-восемь нормальных игроков, остальные – посредственные»
Ман Сити решил продать перспективного хавбека. Его хотят два клуба АПЛ
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Египет – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 26 декабря 2025, 16:22 2
Египет – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Египет – Южная Африка. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 26 декабря в 17:00 по Киеву

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 4
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Футбол | 26.12.2025, 20:07
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
Динамо может потерять футболиста, который присоединился к клубу в 2011 году
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Бокс | 26.12.2025, 10:42
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Чому сенсація і чому несподівано? Тупі коментарі автора статєйки.
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
24.12.2025, 23:45 3
Биатлон
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем