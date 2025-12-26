Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк заявил, что в ближайшее время клуб объявит о подписании договоров с тремя новыми футболистами.

«Продажа Оба в Шахтер – это выгодный финансовый кейс для нас. И дальнейшей распродажи наших игроков не будет. Мы сейчас усилимся тремя игроками, а также уже есть планы на лето».

«Кто новички? Я не могу фамилии сейчас назвать, но мы близки к подписанию контрактов», – сказал Каюк.

ЛНЗ неожиданно стал зимним чемпионом УПЛ, но продал в Шахтер лидера Проспера Оба ориентировочно за 4 миллиона евро.