Флик заблокировал переход в Барсу одного из лучших футболистов в истории

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заблокировал возможное возвращение Лионеля Месси в клуб в статусе игрока.

По информации испанских СМИ, немецкий специалист не счел целесообразной такую операцию из-за спортивных и тактических причин. Флик убежден, что камбэк Месси негативно повлиял бы на баланс команды и развитие молодых футболистов, в частности Ламина Ямаля. Кроме того, у тренерского штаба были сомнения относительно готовности аргентинца конкурировать на высшем уровне после нескольких сезонов в МЛС. Финансовые ограничения клуба также сыграли роль в отказе от этого варианта.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».