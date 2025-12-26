«Большое разочарование». Известный французский журналист – о Забарном

Известный французский журналист Пьер Менес критически высказался о игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Забарный - это действительно большое разочарование для «ПСЖ», - сказал Менес в своем блоге. В то же время журналист расхвалил другого центрального защитника парижского клуба - Пачо, которого он включил в свою сборную первой половины сезона в Лиге 1.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 19 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее Забарный сделал внутри «ПСЖ» обнадеживающее заявление относительно российского вратаря Матвея Сафонова.