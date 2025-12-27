Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 4 из 4. Манчестер Юнайтед снова победил Ньюкасл в Boxing Day
Англия
27 декабря 2025, 00:26 |
34
0

При этом все победы МЮ были одержаны под руководством разных тренеров

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед победил во всех четырех противостояниях с Ньюкаслом Юнайтед в Boxing Day.

Очередным успехом «красных дьяволов» закончился домашний матч 18-го тура сезона 2025/26 (1:0).

Интересным фактом является то, что все четыре победы МЮ были одержаны под руководством разных тренеров: Алекса Фергюсона, Луи ван Гала, Уле Гуннара Сульшера и Рубена Аморима.

Манчестер Юнайтед над Ньюкасл Юнайтед в Boxing Day

  • 4:3 – 2012 (Алекс Фергюсон)
  • 3:1 – 2014 (Луи ван Гал)
  • 4:1 – 2019 (Уле-Гуннар Сульшер)
  • 1:0 – 2025 (Рубен Аморим)
По теме:
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 1:0. Как забил Доргу. Видео гола и обзор
ФОТО. У футболиста МЮ новый роман. Его девушка – топ
Гол Доргу принес МЮ победу над Ньюкаслом. Красные Дьяволы вошли в топ-5
Boxing Day статистика Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим Уле Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон Луи ван Гал
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
