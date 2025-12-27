4 из 4. Манчестер Юнайтед снова победил Ньюкасл в Boxing Day

Манчестер Юнайтед победил во всех четырех противостояниях с Ньюкаслом Юнайтед в Boxing Day.

Очередным успехом «красных дьяволов» закончился домашний матч 18-го тура сезона 2025/26 (1:0).

Интересным фактом является то, что все четыре победы МЮ были одержаны под руководством разных тренеров: Алекса Фергюсона, Луи ван Гала, Уле Гуннара Сульшера и Рубена Аморима.

Манчестер Юнайтед над Ньюкасл Юнайтед в Boxing Day

4:3 – 2012 (Алекс Фергюсон)

3:1 – 2014 (Луи ван Гал)

4:1 – 2019 (Уле-Гуннар Сульшер)

1:0 – 2025 (Рубен Аморим)