НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»

Украинский полузащитник Шахтера Егор Назарина рассказал о своем выступлении в первой части сезона:

– Были ли переговоры с клубом о продлении контракта, который действует до 2027 года? Нет, честно говоря, никаких разговоров пока не было. Поэтому еще полтора года контракта есть, а что будет дальше – увидим.

Какой игрок в Шахтере лучший? Я считаю, что неправильно выделять какого-то одного игрока. Я бы сказал, что у нас самый важный игрок – это наш тренер, который нас мотивирует, который ведет нас к определенному результату. Это самое главное. А так, вместе мы команда, я считаю, у нас сильный коллектив в целом.

Сейчас у нас собрался очень хороший коллектив. Бразильцы, украинцы ладят между собой. Все шутят очень весело. Даже передать это невозможно. Даже в автобусе после игры едем – все шутят, слушают музыку и так далее. Поэтому все общаются друг с другом, никаких вопросов нет. Например, после одной из последних игр с Педро Энрике посидели, пообщались. Кого-то выделять не хотелось бы.

Футбольная мечта? Если брать клуб Шахтер, то стать чемпионом, конечно, пройти как можно дальше в Лиге конференций. И есть мечта выйти на чемпионат мира со сборной Украины. Я считаю, что это очень важно для нас как для нации в целом, так и для сборной. И хотелось бы осуществить такую мечту: сыграть за сборную Украины на чемпионате мира. Мечты существуют для того, чтобы они сбывались.

Мечты о зарубежном гранде? Раньше мечтал о чемпионате Испании, сейчас даже не знаю. Нравится чемпионат Англии, чемпионат Испании. Хотелось бы попробовать силы в одном из топ‑5 чемпионатов мира. Было бы интересно. Какой клуб? Раньше тоже нравилась Барселона, сейчас нравится ПСЖ. Мне очень нравится тренер Луис Энрике, поэтому было бы интересно поработать под его руководством. Илья Забарный? Очень рад за него, в сборной общались, он много положительного рассказывал о Луисе Энрике, поэтому рад за него.

Ожидания от второй части сезона? В Шахтере задачи никогда не меняются. Наша цель – выиграть чемпионат, Шахтер всегда должен быть чемпионом. Также Лига конференций. Есть мечты по этому турниру. И цель – побеждать в каждом матче и пройти как можно дальше. А уже в конце чемпионата поговорим, какой у нас будет результат.

Конкуренция в сборной Украины выше, чем в Шахтере? Я бы сказал, что да, ведь это сборная Украины. Это уровень, у нас много игроков играют за границей в топовых чемпионатах, в топовых европейских клубах. Поэтому конкуренция очень высокая. Я считаю, так и должно быть. И эта конкуренция всегда мотивирует работать над собой, доказывать что-то, чтобы вызывали в ряды национальной сборной.

Потенциальные соперники в группе чемпионата мира? Только немного говорить о потенциальных соперниках. У нас еще есть плей‑офф, думаем только о нем, а там уже посмотрим, дай Бог выйдем на чемпионат мира и будем анализировать наших соперников. Сейчас нет смысла забегать так вперед.

Ожидания от матча со сборной Швеции? Ожидания одни – победить и пройти дальше. Как я говорил, все мечтают выйти на чемпионат мира, сыграть за национальную сборную Украины на мундиале. Этого хотят как футболисты, так и в целом наша нация. Поэтому есть ожидание победы, чтобы пройти дальше.

Даже на уровне клубов, играешь с Мальтой, Шотландией или Ирландией – нет легких соперников. А на уровне сборных и подавно неважно, с кем играешь – со всеми тяжело. С Мальтой, со Швецией или с Испанией. Все поединки очень тяжелые, все соперники – это уровень национальной сборной, это лучшие игроки всей страны. В Швеции футболисты тоже играют в топовых чемпионатах, в топовых клубах. Поэтому мы все понимаем, что это за сборная, но мы также знаем, что у нас за сборная. И будем настраиваться только на победу. Потому что наша цель – пройти дальше.

На бумаге можно быть фаворитом. То, что кто-то там говорит, кто-то что-то пишет – они же в футбол не играют, правильно? Выходят две сборные, две команды на футбольное поле. И там на бумаге кто-то фаворит, а в матче может быть иначе. Поэтому и увидим, кто был фаворитом, а кто – нет.

Хватит ли физических и эмоциональных сил для ответственных матчей и за клуб, и за сборную? А почему нет? Да, везде решающие матчи, но каждый футболист об этом только мечтает. И если ты мечтаешь, ты должен быть готов к этому. Важные матчи в Лиге конференций, важные матчи в чемпионате Украины, важные матчи для национальной сборной. Это мечта для футболиста. Поэтому, конечно, хватит. Будем готовиться, настраиваться. Вот и все.