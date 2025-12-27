НАЗАРИНА: Туран требует играть агрессивнее, прессинговать после потери мяча

Украинский полузащитник Шахтера Егор Назарина рассказал о результатах первой части сезона:

– Лига конференций? Я считаю, что это неплохой результат, но могли лучше. Могли закончить, считаю, и на первом месте, и на втором. Но имеем то, что имеем, шестое место. Выполнили нашу задачу, прошли дальше, поэтому это самое главное. Я бы не сказал, что кто-то это праздновал. Мы хотели пройти дальше – мы прошли дальше. Думаю, этого все от нас ожидали. Мы прежде всего сами от себя этого ожидали. Это была наша цель. И мы ее осуществили, поэтому никакого празднования не было. Надеюсь, будет дальше.

Мы не выбирали наших соперников, это все же жеребьевка. Но были достаточно неплохие команды. Как показала игра на Мальте, даже с Хамруном была непростая игра. Абердин – первый матч на выезде – я бы тоже не сказал, что он был достаточно легким. Поэтому все игры были нелегкие, но, еще раз повторюсь, к счастью – мы прошли дальше. Неважно, с кем мы играем, у нас была цель пройти дальше, мы и прошли дальше. Кто бы что о соперниках ни говорил, я не считаю, что они были слабыми, среди них были достойные.

Я бы сказал, что первый матч с Абердином был самым тяжелым. Потому что мы проигрывали 0:1, пропустили в начале матча. Мы понимали, что играем на выезде, первый матч, все от нас ожидают победы. Мы прежде всего от себя ожидали победы. Поэтому было нелегко, но мы выиграли 3:2. Выделил бы, наверное, этот поединок. Но ни один из матчей не был легким для нас. Может быть, на бумаге соперники были легкими, но по игре это не ощущалось. Если где-то казалось, что мы легко победили, то это не значит, что на самом деле так и было.

Соперники в 1/8 финала? При победе в матче с Риекой можно было бы попасть на более сложного соперника – Фиорентину, Кристал Пэлас? Честно говоря, я этого даже не знал, потому что не думал перед игрой об этом. У нас была цель победить, а там, на кого мы выходили – это уже потом было видно. Сейчас вижу, что мы можем потенциально попасть на одну из четырех команд, а на кого попадем, покажет время. Интереснее играть с сильными соперниками, конечно. Попробовать себя на уровне таких команд, как вы сказали, Кристал Пэлас, Фиорентина. Но, как показывает практика, у нас будут другие соперники.

Мы движемся от игры к игре. У нас цель – выигрывать в каждой игре, независимо от того, где играем: Лига конференций или чемпионат Украины. Наша цель – выигрывать каждую игру. Мы в 1/8 финала, у нас есть два матча. Наша цель – выиграть и пройти дальше, а дальше будет видно. Я бы не сказал вообще, что мы так далеко наперед загадываем, но мечты есть, будем работать над их реализацией.

Эта осень – лучший период или нет? Я бы не сказал, что лучший, потому что не хочется как-то отдельно говорить о каком-то отдельном периоде. Но сейчас я счастлив, что мне удалось забить дважды, отдать голевую передачу, помочь команде победить и, как результат, пройти дальше. Для меня это важно. Прежде всего, что я помог команде, и для меня лично, как для футболиста, это добавляет уверенности. Поэтому я счастлив, что сейчас такой период. Для меня это очень важно.

УПЛ? Ну, мы понимали, что не будет легко, потому что все, во‑первых, настраиваются на Шахтер с двойной мотивацией. Во‑вторых, к нам пришел новый тренер, у нас новые требования, и сразу переключиться от прошлых требований на новые не очень легко, как вы понимаете. Мы понимали, что нужен определенный период, чтобы привыкнуть друг к другу нам с тренером, тренеру с нами, чтобы выполнять его требования на футбольном поле.

Прошел определенный период, и уже во второй части первого круга мы показывали хорошую игру и неплохой результат, мы прошли дальше в 1/8 финала Лиги конференций. Мы находимся на первом–втором месте в чемпионате. Поэтому лучше быть не может. Снаружи проявлялись некоторые проблемы в защите, иногда – в атаке, но у нас есть определенный процесс. Его нужно было пройти, и мы его прошли, и сейчас, надеюсь, демонстрируем то, что от нас хочет видеть тренер.

От нас сейчас Арда Туран требует играть агрессивнее, прессинговать после потери мяча на чужой половине поля. Я бы сказал, что в основном все строится больше на агрессии, как в атаке, так и в защите. В результате вы видите, мы сейчас в одной игре забили семь, где-то – пять, где-то шесть забили, где-то четыре. Все это результат требований тренера. Да, есть трудности, нам на этом акцентировали внимание, когда пришел тренер. Возможно, сейчас еще не на сто процентов то, что хочет видеть тренер, потому что мы пропускали необязательные мячи в некоторых играх. Но в целом я считаю, что мы на правильном пути.

Я бы не сказал, что я сейчас на пике, потому что я очень требователен к себе, я знаю, что могу лучше, и я знаю, что буду показывать еще лучшую игру, поэтому надеюсь, что пик еще впереди. Как мотивировал тренер в перерыве при 0:0? Мотивировал правильными словами, скажем так. Мы все понимаем, что мы Шахтер, мы должны побеждать. Первый тайм играем 0:0, это нас не устраивает. Не устраивает ни нас, игроков, ни тренера.

Поэтому скорректировали нашу тактику, где-то нам указали на наши ошибки в первом тайме. И как результат – выходили во втором тайме, показывали ту игру, которую от нас хотят видеть, и побеждали. Тренер постоянно акцентирует наше внимание на том, что неважно, с кем ты играешь, ты должен быть на 100% готов и мотивирован. Неважно, с кем ты играешь – с Реалом Мадрид или с Шемрок Роверс. Если ты не будешь на 100% готов, на 100% настроен на игру, то с Шемрок Роверс тебе будет нелегко. Вот видите, так оно и есть.

Поражение 1:4 от ЛНЗ? Довольно обидная игра, но я считаю, что эта игра в каком-то смысле сыграла нам даже на пользу, потому что мы сделали выводы из того поражения. И после этого, если не ошибаюсь, поражений у нас не было, верно? (была беспроигрышная серия). Потому что сделали правильные выводы, тренеры указали нам на наши ошибки, что мы делали не так. Где-то, может, немного это было эмоционально, но это сыграло нам на пользу.

Честно говоря, не хотелось бы ничего менять, потому что верю, что все есть так, как и должно быть. И все ведет нас к какому-то определенному результату. Поэтому не хотел бы переигрывать ни один матч. Полисся – довольно неплохая команда, это один из лидеров нашего чемпионата. У них хороший тренер, хорошая команда, поэтому с ними всегда нелегко играть. Последние пять матчей мы не побеждали, не забивали. Но это для нас и определенная мотивация на следующую игру победить. Поэтому надеемся, что так оно и будет.