Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 02:32 |
276
0

Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона

Дулуб – о Шапаренко и Бражко

27 декабря 2025, 02:32 |
276
0
Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
ФК Динамо

Известный тренер Олег Дулуб назвал полузащитников «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко главным разочарованием первой части сезона УПЛ.

«Главное разочарование – наверное, Шапаренко и Бражко.

Есть такая наука «футболономика». Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его нужно продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.

Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции», – сказал Дулуб.

По теме:
НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»
НАЗАРИНА: Туран требует играть агрессивнее, прессинговать после потери мяча
ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»
Олег Дулуб Николай Шапаренко Владимир Бражко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 7
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков

Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко

Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футбол | 26 декабря 2025, 20:44 5
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины

В услугах Дмитрия Топалова заинтересован азербайджанский «Нефтчи» и Юрий Вернидуб

ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
Футбол | 27.12.2025, 01:36
ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Футбол | 26.12.2025, 07:41
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата
Бокс | 26.12.2025, 03:47
Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата
Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 70
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем