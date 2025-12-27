Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона

Известный тренер Олег Дулуб назвал полузащитников «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко главным разочарованием первой части сезона УПЛ.

«Главное разочарование – наверное, Шапаренко и Бражко.

Есть такая наука «футболономика». Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его нужно продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.

Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции», – сказал Дулуб.