Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
Дулуб – о Шапаренко и Бражко
Известный тренер Олег Дулуб назвал полузащитников «Динамо» Николая Шапаренко и Владимира Бражко главным разочарованием первой части сезона УПЛ.
«Главное разочарование – наверное, Шапаренко и Бражко.
Есть такая наука «футболономика». Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его нужно продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.
Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции», – сказал Дулуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко
В услугах Дмитрия Топалова заинтересован азербайджанский «Нефтчи» и Юрий Вернидуб