Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фламенго отказался продать экс-хава Карпат в Марсель за 20 млн евро
Франция
26 декабря 2025, 23:47 |
Бразильский клуб может ждать лучших предложений по Хорхе Карраскалю

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Карраскаль

Действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго» отказался продавать своего 27-летнего вингера Хорхе Карраскаля в «Марсель».

Французский клуб, как информирует инсайдер Экрем Конур, предлагал за колумбийца 20 миллионов евро, но «Фламенго» эта сумма не впечатлила.

Ожидается, что вскоре «стервятники» получат лучшее предложение по Карраскалю, так как неназванный клуб из Европы готовится заплатить за Хорхе 25 миллионов евро.

В Украине Карраскаль известен по выступлениям за «Карпаты». Также хавбек мог оказаться в «Динамо» или «Шахтере», проявлявших к нему интерес, однако этого не случилось, и буквально сегодня экс-босс селекции «горняков» Жозе Боту объяснил почему.

Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
