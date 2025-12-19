Марсель готов отдать 20 млн евро за хава, из-за которого у Карпат проблемы
Хорхе Карраскаль интересен одному из сильнейших клубов Франции
27-летний атакующий полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль, известный в Украине по выступлениям за «Карпаты», может в январе вернуться в Европу.
Серьезный интерес к колумбийцу проявляет «Марсель». Французский клуб готов заплатить за Карраскаля порядка 20 миллионов евро и уже готовит конкретное предложение «стервятникам».
Сам Карраскаль ранее давал понять, что не планирует возвращаться в Европу, однако неизвестно, как Хорхе отреагирует на предметный интерес со стороны одного из сильнейших клубов Франции.
В нынешнем году Карраскаль стал с «Фламенго» чемпионом Бразилии, а также обладателем Кубка Либертадорес.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» до сих пор имеют проблемы из-за трансфера Карраскаля, который покинул клуб уже почти шесть лет назад. Оказывается, львовяне все еще не выплатили все деньги за переход колумбийца испанской «Севилье».
