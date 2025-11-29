У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Львовский клуб имеет долг из-за трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля
Львовские «Карпаты» столкнулись с финансовыми проблемами из-за колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который играл в чемпионате Украины с 2017 по 2020 год.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, оказалось, что клуб Премьер-лиги имеет долг перед испанской «Севильей Атлетико», откуда в 2017 году был приобретен легионер.
Президент «львов» Владимир Матковский оказался шокирован этой информацией. Отметим, что «новые» Карпаты стали правопреемником «старых» «Карпат», на которых и висел долг за игрока.
Функционер львовского клуба ранее погасил мелкие долги команды, которая прекратила свое существование в 2020 году, однако ничего не знал о ситуации с Карраскалем.
Колумбиец провел 41 матч в составе «Карпат», в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. С августа нынешнего года Хорхе выступает в чемпионате Бразилии за «Фламенго».
