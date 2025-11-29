Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 12:09
0

У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии

Львовский клуб имеет долг из-за трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля

У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Карраскаль

Львовские «Карпаты» столкнулись с финансовыми проблемами из-за колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который играл в чемпионате Украины с 2017 по 2020 год.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, оказалось, что клуб Премьер-лиги имеет долг перед испанской «Севильей Атлетико», откуда в 2017 году был приобретен легионер.

Президент «львов» Владимир Матковский оказался шокирован этой информацией. Отметим, что «новые» Карпаты стали правопреемником «старых» «Карпат», на которых и висел долг за игрока.

Функционер львовского клуба ранее погасил мелкие долги команды, которая прекратила свое существование в 2020 году, однако ничего не знал о ситуации с Карраскалем.

Колумбиец провел 41 матч в составе «Карпат», в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. С августа нынешнего года Хорхе выступает в чемпионате Бразилии за «Фламенго».

ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
