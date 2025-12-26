Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 08:12
Один из лучших украинских вратарей готов играть за другую сборную

Паламарчук готов принять вызов Молдовы

Один из лучших украинских вратарей готов играть за другую сборную
ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Один из лучших украинских голкиперов в первой части сезона страж ворот ЛНЗ Алексей Паламарчук признался, что готов выступать за сборную Молдовы.

«Связывались ли со мной представители Молдавской федерации футбола? Нет, никто со мной не связывался. Да, если мне предложат, то точно не откажусь [играть за сборную Молдовы]. Но пока со мной никто не связывался», – сказал Паламарчук.

Отметим, что Алексей Паламарчук родился в Молдове, однако не имеет молдавского паспорта. В состав сборных Украины разных уровней голкипер пока не вызывался.

В текущем сезоне вратарь провел за «ЛНЗ» 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил только два мяча и оформил 12 «сухих» игр. Девять клиштитов в чемпионате Украины являются лучшим показателем сезона в УПЛ. За свою карьеру Паламарчук пока не выступал ни за одну национальную сборную.

Алексей Паламарчук сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олийченко Источник: Moldfootball.com
