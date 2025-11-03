Вратарь ЛНЗ высказался о соперниках в чемпионате

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался о соперниках в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) в нынешнем сезоне, особенно отметив «Шахтер».

«Очень интересно играет «Шахтер». Хоть мы их и обыграли, но неудачные дни бывают у всех. «Полесье» после еврокубков летом пришло в себя и постепенно нашло свою игру, начали набирать очки. Я бы еще заметил «Кудровку», которая имеет свой стиль, и ребята на безумном желании выходят на каждый матч, как на последний. Тот же «Рух», который сейчас идет на вылет, но они играют в футбол и где-то не хватает везения. «Александрия» забуксовала на старте, потом нас обыграли и начали набирать очки. «Эпицентр» находит свою игру», – поделился своими мыслями голкипер черкасского клуба.