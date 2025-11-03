Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь ЛНЗ высказался о соперниках в чемпионате
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 12:00 |
72
0

Вратарь ЛНЗ высказался о соперниках в чемпионате

Паламарчук особенно отметил донецкий Шахтер

03 ноября 2025, 12:00 |
72
0
Вратарь ЛНЗ высказался о соперниках в чемпионате
ФК Шахтер

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался о соперниках в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) в нынешнем сезоне, особенно отметив «Шахтер».

«Очень интересно играет «Шахтер». Хоть мы их и обыграли, но неудачные дни бывают у всех. «Полесье» после еврокубков летом пришло в себя и постепенно нашло свою игру, начали набирать очки. Я бы еще заметил «Кудровку», которая имеет свой стиль, и ребята на безумном желании выходят на каждый матч, как на последний. Тот же «Рух», который сейчас идет на вылет, но они играют в футбол и где-то не хватает везения. «Александрия» забуксовала на старте, потом нас обыграли и начали набирать очки. «Эпицентр» находит свою игру», – поделился своими мыслями голкипер черкасского клуба.

На данный момент лидером турнирной таблицы УПЛ является донецкий «Шахтер», житомирское «Полесье» находится на 5-ой строчке, «Кудровка» – на 9-ой, «Эпицентр», «Александрия» и «Рух» – 13-е, 14-е, 15-е места соответственно.

По теме:
САБО: «Игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев»
Александр КУЧЕР: «Все понимали, какой это матч и что стояло на кону»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Металлист 1925
Украинская Премьер-лига Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы
Оксана Баландина Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03 ноября 2025, 10:00 4
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера

«Атлетико» интересуются Невертоном и Эгиналду

Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 10:34 2
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо

Александра Алексеевича удивили слова Артема

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 11
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем